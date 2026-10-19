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Чому ноутбук не заряджається до 100%: це не завжди проблема

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
icon 72
Чому ноутбук не заряджається до 100%: це не завжди проблема
Якщо батарея заряджається не до 100%, проблема може бути в налаштуваннях ноутбука. Джерело: Unsplash

Коли починаєш день із ноутбуком, зарядженим на 100%, здається, що тобі під силу будь-яке завдання, проте заповнити шкалу заряду до краю виходить не завжди. Якщо після кількох годин біля розетки акумулятор усе одно показує значно менше, ніж очікувалося, найімовірніше, спрацював захист від перезаряджання.

Вона вбудована в операційні системи тому, що, як і у випадку з телефонами на Android, тримати ноутбук постійно на максимумі шкідливо для батареї. Втім, блокувати заряджання батареї можуть і певні неполадки. Як розібратись, чому лептоп не набирає повний заряд, розповіло видання BGR.

Почніть з того, що перевірте, чи немає в налаштуваннях ноутбука функцій збереження здоров'я батареї. Наприклад, у MacBook ця опція називається "Оптимізоване заряджання" (Optimized Battery Charging), а у Windows – "Розумне заряджання" (Smart Charging), хоча деякі виробники ПК можуть давати їй інші назви. По суті, ці функції подовжують життя літій-іонних акумуляторів, адже постійне заряджання до 100% прискорює їх зношування.

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Звісно, батарею можуть вбивати й інші щоденні звички, але перевірка додаткових функцій живлення – чудовий початок. Ба більше, ви можете увімкнути її самостійно. Втім, не забудьте перевірити також типові ознаки того, що акумулятор починає здаватися. Крім того, не зайвим буде заглянути в інструкцію до пристрою.

Чому ноутбук не заряджається до 100%: це не завжди проблема

Батарея ноутбука працює за тим же принципом, що і акумулятор смартфона, і не любить бути під повним зарядом. Джерело: Unsplash

Чому ноутбук не заряджається на 100%

На здоров’я батареї можуть впливати апаратні чи програмні збої, але іноді ноутбук припиняє заряджатися самостійно – через власні налаштування. Наприклад, "Оптимізоване заряджання" (з'явилося ще в macOS Catalina) на MacBook відкладає дозарядку вище за 80% до моменту, "коли він знадобиться вам повністю". У macOS Tahoe 26.4 та новіших версіях користувачі також можуть самостійно встановлювати ліміти заряду. Через це зарядка може не досягати 100% у потрібний момент, але цю функцію легко вимкнути.

  • Ось покрокова інструкція для macOS 13 і новіших версій.
  • Відкрийте "Системні параметри" (System Settings) в меню Apple.
  • Виберіть "Акумулятор" (Battery) на бічній панелі.
  • Натисніть кнопку інформації поруч із пунктом "Стан акумулятора" (Battery Health) або "Заряджання" (Charging).
  • Вимкніть параметр "Оптимізоване заряджання акумулятора". Apple запропонує кілька варіантів на вибір.
  • У цьому ж меню можна перевірити, чи увімкнено обмеження заряду (Charge Limit).

На комп'ютерах із Windows ця функція називається "Розумне заряджання" і бере на себе весь контроль за процесом. Водночас вона може заважати досягти омріяних 100%. У правому кутку панелі завдань Windows має з'являтися спеціальний значок батареї, який свідчить про роботу функції (її також видно в налаштуваннях живлення). Існує простий спосіб перевірити стан батареї на ПК, але краще зазирнути в інструкцію чи на сайт виробника, щоб дізнатися, як вимкнути "Розумне заряджання". Пам'ятайте, що ноутбук може навмисно не заряджатися до максимуму.

Чому ноутбук не заряджається до 100%: це не завжди проблема

Обмеження на заряд батареї мають і MacBook, і Windows. Джерело: Unsplash

Інші способи перевірити батарею ноутбука

Якщо інтелектуальні функції заряджання вимкнені, а проблеми залишаються, час запустити базову діагностику. Також варто знати ознаки того, що батарея вмирає. Почніть із банального перезавантаження, щоб скинути дрібні збої, які можуть заважати повному заряду. Далі огляньте адаптер живлення та роз'єм на наявність пошкоджень.

Якщо є можливість, спробуйте підключити зарядний пристрій до іншого гаджета, щоб перевірити його справність. У Windows також можна оновити драйвери батареї.

Ось як це зробити.

  • Відкрийте "Диспетчер пристроїв" (Device Manager).
  • Розгорніть розділ "Батареї".
  • Натисніть правою кнопкою миші на "Акумулятор з сумісним з ACPI методом керування (Microsoft)".
  • Виберіть "Видалити пристрій" (може знадобитися підтвердження).
  • Перезавантажте комп'ютер.

Також варто перевірити, чи не вийшли оновлення BIOS і прошивки. Зверніться до виробника, щоб дізнатися, чи є у вашої моделі інструменти діагностики батареї; іноді допомагає просте калібрування.

  • Щоб відкалібрувати акумулятор.
  • Зарядіть пристрій на максимум і потримайте на зарядці ще дві години.
  • Відключіть ноутбук від електромережі та користуйтеся ним, поки батарея повністю не розрядиться.
  • Збережіть усю роботу, коли з'явиться попередження про низький заряд.
  • Не вимикайте пристрій, поки він сам не перейде в режим сну.
  • Зачекайте п'ять годин, а потім неперервно заряджайте ноутбук протягом п'яти годин.

Якщо батарея вашого ноутбука раптово вимикається або стрімко розряджається, імовірно, настав час її замінити.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як заряджати смартфон так, щоб його батарея прослужила довше.

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