Чому не варто зберігати вдома старі смартфони: у чому небезпека

Куди ви діваєте старий смартфон, який уже відслужив своє? Чимало людей просто зберігають їх вдома.

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Однак експерти стверджують, що це може бути небезпечним. Акумулятори в гаджетах продовжують старіти і з часом можуть стати нестабільними. Видання Chip розповіло, до яких неприємностей це може призвести.

Небезпека є навіть у розрядженому акумуляторі

Проблема полягає у вбудованих літій-іонних акумуляторах. Навіть якщо телефон повністю розряджений або ним давно не користуються, батарея залишається хімічно активним елементом. З часом усередині неї відбуваються зміни: матеріали старіють, внутрішня структура втрачає стабільність, а хімічні реакції можуть виходити з-під контролю. Особливо несприятливими вважаються стани повного розрядження або повного заряду акумулятора. У таких умовах імовірність нестабільної роботи батареї зростає.

Для цього не потрібні ані висока напруга, ані сильний зовнішній вплив. Навіть непомітне на перший погляд пошкодження може спричинити нагрівання акумулятора зсередини. У результаті може початися так званий тепловий розгін – процес, під час якого батарея самонагрівається і може зайнятися. Якщо телефон лежить у шухляді серед паперу, одягу чи інших легкозаймистих речей, невелике займання акумулятора здатне швидко перерости в пожежу в квартирі або навіть у всьому будинку.

Тому автор пожежно-рятувального ресурсу FeuerwehrWilli не радить зберігати старі телефони роками. Якщо вдома знайшлися смартфони, якими більше не користуються, їх варто якнайшвидше здати на належну утилізацію. Для цього підійдуть відповідні пункти приймання вторинної сировини, центри збору електроніки або спеціальні пункти повернення техніки в магазинах.

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Як безпечно доправити телефон на утилізацію

Обережність потрібна і під час перевезення старого пристрою. Найкраще помістити його в контейнер, стійкий до вогню, наприклад у стару металеву каструлю з кришкою. Це допоможе зменшити ризик поширення вогню, якщо акумулятор почне небезпечно реагувати дорогою до пункту приймання.

Отже, старим телефонам місце не в шухляді. Їх потрібно правильним чином утилізувати. Але перед здачею переконайтесь, що пункт прийому працює з такими електронними відходами.

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