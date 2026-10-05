Чому не варто клеїти захисну плівку на MacBook: буде більше шкоди, ніж користі

Наклеїти захисне скло чи плівку на дорогу техніку – для будь-якого досвідченого користувача це уже автоматична дія. І в більшості випадків це справді розумне рішення. Втім, даний лайфхак не працює з MacBook. Такий захист його екрану насправді може завдати більше шкоди, ніж принести користі.

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Теоретично, така плівка має захистити гаджет від подряпин, якщо ви часто носите його з собою. Існують і більш складні варіанти, такі як плівка з функцією захисту екрану від сторонніх очей – вона затемняє зображення, якщо дивитись на нього під кутом. Однак ноутбук – це не смартфон, і на практиці захисне скло чи плівка йому просто не потрібні, переконує видання Engadget. Під час транспортування він закритий, а отже подряпати екран доволі складно. Також доволі невисоким є ризик упустити пристрій, адже ви працюєте з ним на стійкій поверхні, а не тримаєте його однією рукою. Та головне – мінуси в цьому випадку суттєво переважують будь-які плюси.

Чому не варто клеїти захист на екран MacBook

Суто з естетичної точки зору, додатковий шар на екрані MacBook може помітно погіршити якість зображення, за яку ви заплатили чималі гроші. Захист розсіює світло та знижує чіткість, а з огляду на чималу площу дисплея імовірність наклеїти його ідеально без жодної повітряної бульбашки вкрай мізерна. Втім, куди більша загроза чатує на загальний стан екрана, а саме на його антивідблискове покриття. Воно залишається непомітним, поки не пошкоджене, але плівка чи скло можуть його зіпсувати. Коли настане час міняти захист, клейкий шар під час знімання може відірватися разом із покриттям, залишивши тріщини, лущення та просто жахливий зовнішній вигляд.

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Залежно від товщини та матеріалу, захист також може почати заважати ноутбуку щільно закриватися або спричинити пошкодження, значно серйозніші за подряпини на поверхні. Конструкція MacBook передбачає мінімальний зазор між екраном та клавіатурою, і товсте захисне скло повністю перекриває цей простір. У такому разі навіть найменше зусилля під час закривання кришки може спричинити ударну хвилю від корпусу прямо в матрицю.

Якщо ж захисне покриття для MacBook вам життєво необхідне, існує кілька безпечних альтернатив. Наприклад, ультратонка магнітна плівка з ефектом приватності UltraThin Magnetic Privacy Screen Filter від Kensington, яка продається навіть на офіційному сайті Apple. Вона не клеїться до екрану, а кріпиться на магнітах, що виключає ризики, пов'язані з клеєм. До того ж її мінімальна товщина зводить нанівець загрозу пошкодження від тиску.

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Інші аксесуари теж можуть нашкодити

Для MacBook існує безліч корисних доповнень, але екранний захист – не єдиний потенційно небезпечний аксесуар. Багато інших речей, які позиціонують як захисні, також можуть зашкодити комп'ютеру, як-от пластикові накладки-чехли (Hardshell). Важкий пластиковий чохол розхитує петлі екрана MacBook, а залежно від конструкції ще й затримує тепло всередині корпусу. Щоб переконатися у безпечності чохла, обирайте максимально легкі моделі з отворами для вентиляції. Також важливо, щоб він не заважав ноутбуку закриватися до кінця, адже Apple попереджає: будь-які аксесуари, що порушують цей ювелірно розрахований мінімальний зазор між екраном і базою, створюють ризик пошкодження матриці.

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З цієї ж причини – через перешкоджання нормальному закриванню кришки – небезпеку становлять накладки на клавіатуру та шторки для вебкамери. З часом накладка на клавіатуру може навіть залишити незмивні відбитки та сліди на екрані, оскільки мікроскопічний простір між клавішами й склом зникає. Шторка для камери також здатна пошкодити екран через порушення зазору, а крім того – заблокувати роботу корисного датчика зовнішнього освітлення. Apple рекомендує: якщо ви мусите використовувати накладку на клавіатуру, знімайте її перед закриттям ноутбука, а якщо потрібна шторка для камери – стежте, щоб вона була не товщою за звичайний аркуш паперу для друку.

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