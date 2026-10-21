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Чому не слід постійно вмикати режим енергозбереження на смартфоні: які ризики

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
465
Чому не слід постійно вмикати режим енергозбереження на смартфоні: які ризики
Режим енергозбереження сильно обмежує продуктивність смартфона. Джерело: champpixs

Відчуття тривоги через рівень заряду батареї смартфона знайома багатьом. Навіть гаджети із сучасними кремній-вуглецевими акумуляторами, які можуть працювати годинами без підзарядки, рано чи пізно розряджаються. І в такі моменти на допомогу може прийти режим енергозбереження, який дає змогу трохи продовжити роботу телефона.

Автоматичне увімкнення цього режиму можна налаштувати на більшості смартфонів Android та iPhone. Він буде активуватись, коли заряд знизиться до певного визначеного рівня. Але чи є сенс активувати його заздалегідь, навіть якщо батарея майже повна? Для телефонів зі зношеними акумуляторами це може здаватися зручним рішенням. Сам по собі режим енергозбереження не шкодить пристрою чи батареї, однак постійне його використання має свої мінуси, які не завжди виправдовують додаткову економію заряду. Детальніше про всі ризики розповіло видання SlashGear.

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Смартфон починає працювати повільніше

Режим енергозбереження обмежує продуктивність телефона, зокрема знижує частоту оновлення екрана до 60 Гц або менше. На iPhone це може робити прокручування сторінок уривчастим, анімацію – менш плавною, а ігри з тривимірною графікою – менш комфортними. Самі застосунки при цьому можуть відкриватися майже так само швидко, як і зазвичай, проте загальна робота інтерфейсу відчутно погіршується.

На Android результат залежить від виробника й того, наскільки агресивно система обмежує споживання енергії. На деяких смартфонах уповільнення менш помітне, ніж на iPhone. Водночас енергозбереження може вимикати тактильний відгук – вібрацію під час набору тексту, отримання сповіщень та взаємодії з елементами інтерфейсу.

Можна пропустити важливі сповіщення

На iPhone режим енергозбереження обмежує фонову роботу застосунків, через що деякі сповіщення надходять із затримкою. Особливо це може стосуватися електронної пошти. Застосунки також не завжди можуть завантажувати чи надсилати файли у фоновому режимі, а оновлення вмісту соцмереж може відбуватися повільніше. Крім того, режим призупиняє синхронізацію "Фото iCloud", тому резервне копіювання знімків і відео може затриматися.

На Android наслідки залежать від виробника. Наприклад, на смартфонах OnePlus із системою OxygenOS фонові процеси обмежуються досить суворо. Якщо постійно тримати енергозбереження ввімкненим, можна пропускати навіть сповіщення від месенджерів, зокрема WhatsApp. Це створює незручності, особливо якщо телефон потрібен для щоденного спілкування.

Чому не слід постійно вмикати режим енергозбереження на смартфоні: які ризики

Режим енергозбереження не дає смартфону працювати повноцінно, а економія заряду при цьому може виявитись мінімальною. Джерело: Pexels

Частина функцій стає недоступною

В обох операційних системах режим енергозбереження зменшує максимальну яскравість екрана. У приміщенні різниця може бути майже непомітною, але надворі, під яскравим сонцем, користуватися телефоном стає складніше. Також скорочується час до автоматичного вимкнення дисплея – зазвичай до 30 секунд. Це може дратувати тих, хто часто читає з екрана.

Ще одна поширена зміна – вимкнення Always-On Display, який показує час і сповіщення навіть на заблокованому екрані. На iPhone режим енергозбереження здебільшого також обмежує використання 5G, залишаючи його для окремих завдань, наприклад потокового відео чи завантаження великих файлів. Обмеження фонової активності можуть впливати й на застосунки, які використовують геолокацію, зокрема на точність передавання місцеперебування в реальному часі.

Економія заряду може виявитися незначною

Головна мета режиму енергозбереження – продовжити роботу смартфона без підзарядки. Проте додатковий час не завжди відповідає очікуванням. Найкраще цей режим може працювати тоді, коли телефон майже не використовують і обмеження фонових процесів справді допомагає зменшити споживання енергії. Якщо ж активно користуватися смартфоном, економія буде менш відчутною.

У тесті YouTube-каналу PhoneBuff два iPhone 12 – один із ввімкненим енергозбереженням, інший без нього – показали лише незначну різницю в часі роботи. Водночас ці моделі мають екрани з частотою оновлення 60 Гц, тому зниження частоти не могло дати великої економії. Під час перевірки iPhone 18 Pro помітного збільшення автономності також не виявилося: заряд витрачався приблизно так само, хоча анімація стала менш плавною.

Коли режим енергозбереження справді корисний

Постійно тримати енергозбереження ввімкненим не завжди виправдано, але в певних ситуаціях ця функція дуже доречна. Найбільше користі вона приносить, коли заряд знизився приблизно до 10-20% і потрібно протриматися до найближчої розетки. Особливо ефективним режим може бути тоді, коли смартфон більшу частину часу лежить без діла.

Щоб заощаджувати заряд без постійних обмежень, можна вимкнути Always-On Display, перейти на темну тему та обмежити фонове передавання даних для непотрібних застосунків. Ще один варіант – зменшити використання 5G. На iPhone для цього можна вибрати в налаштуваннях мобільного зв’язку режим "5G Auto" або "4G" і вимкнути 5G Standalone, якщо надвисока швидкість не потрібна постійно. На більшості Android-смартфонів тип мережі також можна змінити в налаштуваннях. Такі налаштування допоможуть економити заряд, не відмовляючись від усіх переваг смартфона.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому важливо регулярно оновлювати застосунки на телефоні – і на Android, і на iPhone.

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