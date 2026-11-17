Сучасні смартфони мають чимало корисних функцій і потужного обладнання. Але платою за це є те, що навіть за ощадливого використання їхнього заряду часто вистачає лише на день.

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Втім, як стверджує видання MakeUseOf, якщо у вас iPhone, продовжити його автономну роботу може допомогти звичайна заміна браузера. Адже, як з’ясувалось, Chrome споживає більше енергії, ніж Safari. Щоб перевірити цю різницю, автори видання провели невеликий експеримент.

Chrome швидше розряджає iPhone

Користувачам iPhone, які помічають, що батарея швидко розряджається, варто звернути увагу на встановлений браузер. Chrome може витрачати більше енергії, ніж Safari, тому перехід на стандартний браузер Apple здатен продовжити час роботи смартфона.

Звісно, у Chrome є свої переваги, зокрема синхронізація історії переглядів та інших даних між пристроями. Однак заради тривалішої роботи батареї від цієї зручності іноді можна відмовитися. Після тижня використання Safari різниця в автономності може бути досить помітною.

Це має логічне пояснення: Google розробляє Android і Chrome, а Apple – iOS і Safari. Тому цілком природно очікувати, що браузер, створений тією самою компанією, що й операційна система, буде краще з нею інтегрований і працюватиме ефективніше. З тієї самої причини смартфони Samsung можуть краще взаємодіяти з фірмовим браузером Samsung Internet, ніж із Chrome.

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Втім, самих припущень недостатньо, щоб стверджувати, що один браузер витрачає менше заряду за інший. Для перевірки можна провести простий експеримент і порівняти їхню роботу за однакових умов.

Найпростіший тест витрати заряду батареї

Щоб отримати об'єктивніші результати, потрібно мінімізувати чинники, які можуть впливати на витрату заряду. Наприклад, порівнювати використання Chrome протягом одного дня із Safari наступного не надто зручно: відвідувані сайти можуть відрізнятися, як і тривалість перегляду сторінок.

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Інший варіант – користуватися кожним браузером по пів дня, виконуючи однакові завдання. Але такий підхід складно реалізувати на практиці.

Зручніше провести годинний тест безперервного перегляду вебсторінки. Для цього можна скористатися спеціальним скриптом-закладкою (bookmarklet), який автоматично прокручує сайт без зупинки. Такий спосіб дає змогу відтворити однакові умови для обох браузерів і повторити перевірку за потреби.

Скільки заряду насправді витрачає Safari?

Спочатку автори видання перевірили Safari. Для чистоти експерименту перед початком потрібно закрити всі запущені програми, вимкнути оновлення програм у фоновому режимі та перезавантажити смартфон. Це допоможе зменшити вплив інших процесів на результат.

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Також варто встановити максимальну яскравість екрана і вимкнути автоблокування, щоб телефон не переходив у режим сну під час перевірки. Після цього потрібно відкрити вибраний сайт, наприклад головну сторінку MakeUseOf, і запустити скрипт для безперервного прокручування.

Перед початком тесту рівень заряду батареї становив 90%. Через годину безперервного перегляду сторінки він знизився до 87%. Отже, Safari витратив лише 3% заряду за годину роботи в таких умовах. Це досить економний результат, особливо з огляду на те, що екран увесь цей час залишався ввімкненим на максимальній яскравості.

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Водночас варто враховувати, що головна сторінка MakeUseOf не перевантажена постійно оновлюваним контентом. Це відносно статична й добре оптимізована сторінка з кількома зображеннями та каруселлю. На сайтах із великою кількістю графіки та складнішим вмістом Safari, ймовірно, витрачав би більше енергії. Тому отриманий результат не варто сприймати як універсальний показник для будь-яких умов.

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А що з Chrome?

Наступним для перевірки став Chrome. Перед початком смартфон трохи підзарядили, щоб отримати чіткий початковий показник у 88%, а не значення, близьке до 87%. Після цього повторили всі попередні дії: закрили програми, перезавантажили iPhone, відкрили ту саму сторінку MakeUseOf і запустили скрипт для безперервного прокручування.

Через годину рівень заряду знизився до 83%. Отже, за цей час Chrome витратив 5% батареї – на два відсоткові пункти більше, ніж Safari.

Що насправді означає ця невелика різниця

Різниця між браузерами виявилась не надто велика: Chrome витратив 5% заряду за годину, а Safari – 3%. Водночас обидва результати можна вважати непоганими, адже смартфон працював із максимальною яскравістю екрана та безперервно прокручував сторінку.

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Перед другим тестом також варто зробити годинну перерву, щоб відповісти на дзвінки та зробити необхідні знімки екрана. Це допоможе не змішувати результати двох перевірок.

На перший погляд, різниця у 2% за годину може здаватися несуттєвою. Однак у пропорційному вимірі Chrome витратив приблизно на 60% більше заряду, ніж Safari. За інтенсивнішого та тривалішого використання така відмінність може стати значно відчутнішою. Наприклад, якби Safari витратив 30% батареї за певний період, то Chrome за аналогічних умов міг би використати 50%.

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Звісно, споживання енергії не завжди зростає пропорційно часу роботи. Результат годинного перегляду відносно простої сторінки не можна безпосередньо переносити на повсякденне використання смартфона, коли люди одночасно переглядають відео, листуються та грають в ігри.

Проте експеримент показує, що на iPhone Chrome може бути менш енергоефективним, ніж Safari. Якщо стандартний браузер Apple задовольняє всі потреби, а перенести в нього історію переглядів із Chrome нескладно, зберігати обидва браузери на смартфоні може бути недоцільно.

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Це не означає, що Chrome поганий браузер: на комп'ютерах він залишається зручним і функціональним варіантом. Але для власників iPhone, які хочуть довше обходитися без зарядного пристрою, навіть кілька додаткових відсотків заряду можуть мати значення. Safari має всі необхідні функції для повсякденного використання на iOS, а його нижче споживання енергії може зробити роботу смартфона протягом дня надійнішою.

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