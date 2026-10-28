Apple представив MacBook Pro з сенсорним екраном: чим він особливий і скільки буде коштувати. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиросійські окупанти на ТОТРосія "вбудовує" жителів окупованої частини України у свою військову систему, причому навіть дітей: загарбники пішли на нові хитрощіБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуІталійський тренер хоче достроково вигнати з команди футболіста збірної УкраїниІталійський тренер хоче достроково вигнати з команди футболіста збірної УкраїниУ КМДА розповіли, коли відновлять рух по Південному мосту КиєваУ КМДА розповіли, коли відновлять рух по Південному мосту КиєваЕлектричне освітлення. ІлюстраціяГрафіки посилили вдруге за добу: в Києві та 7 областях оновлено режим відключень світлаІлюстрація - АЗС в УкраїніУкраїнські АЗС переписали ціни на бензин: скільки тепер коштуєУкраїнські біженці в Європі. ІлюстраціяКраїна ЄС змінила правила для біженців з України: що треба знатиДрон влучив у лобове скло: окупанти вбили канадського волонтера, який рятував тварин у Краматорську. ФотоДрон влучив у лобове скло: окупанти вбили канадського волонтера, який рятував тварин у Краматорську. ФотоНа 4 знаки зодіаку чекає новий досвід наприкінці жовтня: ці зміни виявляться для них дуже вдалимиНа 4 знаки зодіаку чекає новий досвід наприкінці жовтня: ці зміни виявляться для них дуже вдалими
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Apple представив MacBook Pro з сенсорним екраном: чим він особливий і скільки буде коштувати. Відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
120
Apple представив MacBook Pro з сенсорним екраном: чим він особливий і скільки буде коштувати. Відео
MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Скриншот

Компанія Apple представила оновлений MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном, Dynamic Island і процесорами M5 Pro та M5 Max. Ноутбук став тоншим і значно легшим, а його інтерфейс адаптували для керування дотиками. Вартість 14-дюймової моделі починається від $2899, а 16-дюймової – від $3399.

Про це повідомляє Bloomberg. Новинка стала першим комп'ютером Mac із сенсорним дисплеєм і технологією OLED, яку Apple вже використовує в сучасних iPhone та iPad.

Що особливого в новому MacBook Pro

Apple розробила оновлений інтерфейс macOS, оптимізований для сенсорного керування. Зокрема, під час дотику до екрана навколо пальця з'являтимуться кругові меню, які дають змогу швидше отримувати доступ до різних функцій. Водночас клавіатура та трекпад залишатимуться основними способами керування ноутбуком.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
456
Apple показала новий MacBook Pro: які характеристики змінилися
456
Apple показала новий MacBook Pro: які характеристики змінилися
Іван ЧерленськийІван Черленський
1,4 т.
Ця кнопка на iPhone має "суперсилу": хитрість, про яку знають не всі
1,4 т.
Ця кнопка на iPhone має "суперсилу": хитрість, про яку знають не всі
Катя ПомазанКатя Помазан
1,3 т.
Незнайомці можуть дізнатись все про вас за 5 хвилин: як видалити свої дані з інтернету
1,3 т.
Незнайомці можуть дізнатись все про вас за 5 хвилин: як видалити свої дані з інтернету

Корпус пристрою став тоншим і значно легшим. Крім того, компанія переробила конструкцію шарніра кришки, щоб екран не розгойдувався під час натискання на нього.

Ще одним поверненням до витоків дизайну Apple стало відновлення підсвічування логотипа компанії на кришці ноутбука.

Apple представив MacBook Pro з сенсорним екраном: чим він особливий і скільки буде коштувати. Відео

Apple представив MacBook Pro з сенсорним екраном. Джерело: Скриншот

Новий MacBook Pro доступний у двох розмірах – 14 і 16 дюймів. Покупці зможуть обрати конфігурації з процесорами M5 Pro та M5 Max.

Головний директор Apple з апаратного забезпечення Джоні Сруджі назвав новий ноутбук "монументальним кроком уперед для Mac". Презентацію пристрою провів новий генеральний директор компанії Джон Тернус, який минулого місяця змінив на цій посаді Тіма Кука.

Скільки коштуватиме новинка

Стартова ціна 14-дюймового MacBook Pro становить $2899, тоді як 16-дюймова модель коштуватиме від $3399.

Для порівняння, 14-дюймова версія з процесором M5 Pro без сенсорного екрана коштує на $400 менше. Отже, додаткові можливості та преміальні характеристики нового пристрою позначилися на його вартості.

Apple представив MacBook Pro з сенсорним екраном: чим він особливий і скільки буде коштувати. Відео

Apple представив MacBook Pro з сенсорним екраном. Джерело: Скриншот

Чому Apple раніше відмовлялася від сенсорних екранів

Попри популярність сенсорного керування в iPhone, iPad та Apple Watch, Apple майже два десятиліття не хотіла впроваджувати цю технологію у свої ноутбуки.

Співзасновник компанії Стів Джобс свого часу критикував сенсорні екрани в комп'ютерах Mac, називаючи їх ергономічно незручними. Його наступник Тім Кук порівнював поєднання ноутбука й планшета зі спробою об'єднати холодильник і тостер. Інші керівники компанії також скептично висловлювалися про цю ідею в інтерв'ю.

Однак приблизно чотири роки тому Кук і Тернус підтримали відмову від попереднього підходу та перехід до сенсорних дисплеїв у MacBook Pro. За даними Bloomberg, компанія розраховує, що нововведення допоможе відновити інтерес до комп'ютерів Mac і збільшити доходи завдяки вищій вартості преміальних моделей.

Apple представив MacBook Pro з сенсорним екраном: чим він особливий і скільки буде коштувати. Відео

Apple представив MacBook Pro з сенсорним екраном. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, Apple презентувала перший складаний смартфон iPhone Duo, а також iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Компанія показала й нові моделі Apple Watch та AirPods.

Як писав OBOZ.UA, у мережі магазинів "Ябко" розповіли, які новинки Apple можуть найбільше зацікавити українців. Очікується, що нові пристрої привернуть увагу завдяки оновленому дизайну й розширеним можливостям.

Схожі теми
презентація AppleAppleMacBookДжон ТернусДжон Тернус
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!