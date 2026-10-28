Apple показала новий MacBook Pro: які характеристики змінилися

Компанія Apple, як і обіцяла, ще в поточному році представила оновлений 14-дюймовий MacBook Pro. Ноутбук отримав удосконалений чип M6, поліпшені можливості підключення та деякі інші суттєві зміни.

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Про них детальніше розповіло видання MacRumors. Зокрема, воно вказує, що новий чип забезпечує вищу продуктивність у звичайних завданнях, професійних програмах та роботі зі штучним інтелектом. Серед інших суттєвих нововведень – підтримка Wi-Fi 7 і Bluetooth 6, а також можливість під'єднувати два зовнішні монітори з роздільною здатністю 4K і частотою оновлення до 165 Гц.

Чип M6 має 12-ядерний центральний процесор: два надпотужні ядра, чотири продуктивні та шість енергоефективних. Для порівняння, у попередньому M5 було десять ядер – чотири надпотужні й шість енергоефективних. Графічний процесор також став потужнішим: замість десяти ядер тепер їх дванадцять.

За даними Apple, графічна продуктивність M6 може бути до 30% вищою, ніж у M5, а швидкість виконання завдань зі штучним інтелектом – до 25%. Компанія також наголошує на високій швидкодії центрального процесора, який використовує одне з найшвидших у світі обчислювальних ядер.

Зміни торкнулися й системи Neural Engine, призначеної для виконання завдань машинного навчання. Замість 16 ядер новий чип отримав два 16-ядерні блоки – загалом 32 ядра. Пропускна здатність пам'яті зросла зі 153 до 170 ГБ/с, але це стосується лише конфігурацій із 24 або 32 ГБ оперативної пам'яті.

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Додаткові нейронні прискорювачі в графічному процесорі та оновлена система Neural Engine мають зробити MacBook Pro зручнішим для роботи зі штучним інтелектом. Йдеться як про використання Siri та функцій Apple Intelligence у програмах і macOS, так і про запуск великих мовних моделей безпосередньо на пристрої. Такий підхід дає змогу обробляти дані локально, зберігаючи конфіденційність користувача.

Бездротові можливості ноутбука також оновили. Так завдяки чипу N1 власної розробки Apple пристрій підтримує Wi-Fi 7 і Bluetooth 6. Крім того, два зовнішні монітори з роздільною здатністю 4K тепер можна використовувати з частотою оновлення до 165 Гц – раніше максимальним показником були 144 Гц.

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Обсяг накопичувача в базовій версії залишився на рівні 1 ТБ. Конфігурацію на 512 ГБ, яку пропонували раніше, прибрали ще в березні. В інших аспектах новий 14-дюймовий MacBook Pro не відрізняється від попередньої моделі з M5.

Попередні замовлення на ноутбук відкриваються в середу, 28 жовтня, а офіційний продаж стартує в п'ятницю, 6 листопада. Початкова ціна нової моделі лептопа становить 1999 доларів.

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