Android працюватиме довше: яку функцію слід вимкнути

Смартфони на Android мають чимало зручних дрібних функцій, покликаних спростити життя користувачам. Втім, не всі вони однаково корисні для кожного, але при цьому продовжують виснажувати акумулятор.

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Яскравим прикладом є опція "Мобільний інтернет завжди активний". Її вимкнення дозволяє уникнути ситуації, коли пристрій утримує мобільне з’єднання навіть під час підключення до Wi-Fi, марно витрачаючи заряд акумулятора. Як зробити так, щоб ваш Android-смартфон працював довше і не споживав зайвої енергії, розповіло видання Make Use Of.

Функція "Мобільний інтернет завжди активний" потрібна не всім

Параметр "Мобільний інтернет завжди активний" робить саме те, про що свідчить його назва: він зберігає мобільне підключення активним, навіть коли смартфон під’єднаний до Wi-Fi. Ідея полягає в тому, щоб перехід між мережами відбувався непомітно та без затримок. Ця опція корисна для тих, хто часто змінює джерела підключення або має нестабільний Wi-Fi у деяких куточках домівки. Під час відеодзвінків або онлайн-ігор короткочасне зникнення Wi-Fi завдяки цьому не перериває сесію.

Проте є й зворотний бік. Для тих, хто більшу частину часу проводить у зоні стабільного Wi-Fi, ця функція не дає жодної реальної користі, але суттєво розряджає батарею. Мобільні мережі загалом споживають більше енергії, ніж Wi-Fi, а одночасна робота обох модулів прискорює розряджання. Ситуація погіршується, якщо в приміщенні слабкий рівень мобільного сигналу.

Окрім витрат заряду акумулятора, існує ризик непомітного використання мобільного трафіку. Фонова синхронізація, сповіщення, геолокація та швидкість 5G можуть легко витратити 1-2 ГБ даних за кілька годин, що критично за умов лімітованого тарифу. Якщо людина більшість часу перебуває вдома зі стабільним інтернетом, вимкнення цієї функції стає цілком логічним кроком.

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Як вимкнути функцію "Мобільний інтернет завжди активний"

Дана опція за замовчуванням увімкнена на більшості Android-пристроїв, а доступ до неї криється у прихованому меню для розробників. Щоб її вимкнути, спочатку потрібно активувати це меню.

Перейти в Налаштування > Про телефон (на смартфонах Samsung: Налаштування > Про телефон > Відомості про ПЗ). Кілька разів поспіль натиснути на Номер збірки, доки не з'явиться повідомлення про відкриття параметрів розробника. Повернутися на головну сторінку налаштувань, відкрити Параметри розробника, знайти пункт Мобільний інтернет завжди активний і вимкнути його.

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Після цього Android перестане утримувати мобільну мережу активною постійно. Перемикання з Wi-Fi на мобільні дані втратить миттєвість, однак затримка не буд критичною – зазвичай процес займає близько 5 секунд. Натомість такий крок дозволяє зберегти додаткові пів години (або й більше) роботи від одного заряду, оскільки пристрій більше не живить два мережеві модулі одночасно 24/7.

Альтернативні рішення без вимкнення функції

Якщо залишати мобільні дані постійно активними все ж необхідно, зменшити навантаження на акумулятор і контролювати витрати трафіку можна іншими шляхами:

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Перехід з 5G на 4G (LTE). Перемикання на мережу четвертого покоління помітно економить заряд батареї, при цьому швидкості 4G цілком достатньо для більшості повсякденних задач. Також можна налаштувати автоматизацію, яка вимикатиме 5G вдома та вмикатиме його за межами оселі.

Встановлення ліміту мобільних даних. Налаштування щомісячного ліміту дозволить отримувати сповіщення при досягненні вказаного обсягу трафіку та контролювати фонові витрати.

Обмеження фонової роботи додатків. Варто вручну відкрити інформацію про програми, якими рідко користуються, перейти в розділ Мобільні дані та вимкнути Дозволити використання фонових даних. Це одноразове налаштування зупинить зайві фонові процеси й збереже енергію.

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