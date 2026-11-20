Ваш смартфон – це, по суті, ваша цифрова особистість. Він знає про вас стільки, що його викрадення може створити справді серйозні проблеми. Саме тому компанія Apple заклала у свої iPhone чимало функцій безпеки, якими варто скористатись просто зараз.

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Ці налаштування допомагають захистити вашу особу, фінанси та особисту інформацію. Щоб увімкнути їх, достатньо знати, де шукати потрібні пункти меню. Видання Tom’s Guide назвало п’ять важливих функцій, які допоможуть уберегти вас і ваш iPhone від повсякденних загроз. І розповіло, де їх шукати та як активувати.

Зробіть викрадений код-пароль марним

Неприємний факт в тому, що злодій може встигнути підглянути код-пароль перед тим, як викрасти телефон. Раніше цих шести цифр було достатньо, щоб скинути пароль від основного облікового запису Apple і назавжди позбавити вас доступу до нього. Проте функція "Захист викраденого пристрою" усуває цю вразливість.

Якщо її ввімкнути, iPhone вимагатиме підтвердження особи через Face ID або Touch ID для виконання важливих дій, коли ви перебуваєте поза звичними місцями, наприклад удома чи на роботі. Крім того, за межами цих довірених місць система запроваджує обов’язкову годинну затримку перед зміною даних облікового запису. Це дає вам час позначити пристрій як втрачений через iCloud.

Щоб увімкнути функцію, відкрийте "Параметри", перейдіть до розділу "Face ID і код-пароль" та активуйте "Захист викраденого пристрою".

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Викривайте шахраїв під час спроби обману

Шахраї часто телефонують і надсилають підроблені повідомлення, намагаючись змусити людину терміново переказати гроші або розкрити дані для входу в облікові записи. Функція "Виявлення ризику видавання себе за іншу особу", представлена в iOS 27, стала вбудованим засобом Apple для захисту від таких маніпуляцій.

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Система аналізує характер взаємодії з пристроєм і поведінкові ознаки під час виконання фінансових та інших важливих операцій. При цьому вона не читає особистих повідомлень, електронних листів чи фотографій. Якщо ви намагаєтеся здійснити великий переказ або змінити важливі налаштування облікового запису і при цьому iPhone помічає ознаки примусу чи нетипової поведінки, він попередить про можливу небезпеку. Після цього підтримувані банківські застосунки вимагатимуть додаткового підтвердження, перш ніж дозволити переказ коштів.

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Щоб активувати функцію, відкрийте "Параметри", перейдіть до розділу "Приватність і безпека", прокрутіть униз, виберіть "Виявлення ризику видавання себе за іншу особу" та ввімкніть її.

Блокуйте спам-дзвінки ще до того, як телефон задзвонить

Чимало випадків фінансового шахрайства починаються з небажаного дзвінка від людини, яка видає себе за працівника банку, податкової служби або кур’єра. Функція "Заглушення невідомих абонентів" допоможе відсіяти такі виклики ще до того, як телефон почне дзвонити.

Щоб налаштувати її, відкрийте "Параметри", перейдіть до розділу "Програми", виберіть "Телефон" і ввімкніть "Заглушення невідомих абонентів". Потім поверніться до "Параметрів", відкрийте розділ "Повідомлення" та активуйте фільтрування повідомлень від невідомих відправників.

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Знаходьте телефон, навіть якщо його вимкнули

Звичайне відстеження місцеперебування не працює, якщо злодій вимкне телефон або акумулятор повністю розрядиться. Розширити можливості пошуку пристрою допоможе підключення до всієї мережі "Локатор".

Щоб увімкнути обидві потрібні функції, відкрийте "Параметри", натисніть на своє ім’я у верхній частині екрана, виберіть "Локатор", а потім – "Знайти iPhone". Активуйте параметри "Мережа Локатора" та "Надсилати останню геопозицію".

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Завдяки цьому пристрої Apple поблизу зможуть допомогти знайти ваш iPhone, навіть якщо він вимкнений або не підключений до інтернету. А функція надсилання останньої геопозиції передасть дані про місцеперебування телефона безпосередньо перед тим, як акумулятор повністю розрядиться.

Не дозволяйте стороннім бачити особисту інформацію на заблокованому екрані

Якщо залишити стандартні налаштування заблокованого екрана, люди поблизу зможуть побачити ваші приватні повідомлення, нагадування з календаря та одноразові банківські коди. Обмеживши відображення сповіщень і доступ до певних функцій заблокованого телефона, ви зможете краще захистити особисту інформацію.

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Щоб приховати вміст сповіщень, відкрийте "Параметри", перейдіть до розділу "Сповіщення", виберіть "Показувати мініатюри" та встановіть варіант "Якщо розблоковано".

Після цього відкрийте розділ "Face ID і код-пароль", прокрутіть униз до пункту "Доступ із блокуванням екрана" та вимкніть доступ до "Центру керування", "Гаманця" й USB-аксесуарів.

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