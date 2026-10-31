З’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк Тайсон

Ведучий спортивного шоу на talkSPORT Саймон Джордан порівняв можливості Олександра Усика та Майка Тайсона, оцінивши перспективи українця в гіпотетичному протистоянні з легендарним американцем. На думку журналіста, навіть чинний чемпіон світу в надважкій вазі міг би зіткнутися із серйозними проблемами в поєдинку з Тайсоном у найкращі роки його кар'єри.

Джордан вважає, що молодий Майк Тайсон перевершував би майже всіх представників сучасного надважкого дивізіону. Зокрема, він назвав Даніеля Дюбуа, Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, зазначивши, що колишній абсолютний чемпіон світу міг би впоратися з ними без особливих труднощів.

Усик переміг би в теоретично... Розгорнути

Єдиним боксером, який, на думку ведучого, міг би створити Тайсону додаткові труднощі, став Усик. Джордан звернув увагу на швидкість пересування українця, його маневреність і здатність швидко скорочувати дистанцію.

Однак навіть ці якості не переконали журналіста в тому, що Усик зміг би перемогти американця.

"Майк пройшов би крізь нинішнє покоління супертяжів як ніж крізь масло. Єдиним, хто потенційно міг би створити йому більше проблем, ніж Дюбуа, Джошуа чи Ф’юрі, був би Усик завдяки своїй роботі ногами", – заявив Джордан.

При цьому ведучий наголосив, що фізичні можливості молодого Тайсона були на зовсім іншому рівні. Він нагадав, що американець виступав у професійному боксі вже у 19-20 років і на початку кар’єри демонстрував видатну швидкість, вибухову силу та вміння миттєво скорочувати дистанцію перед ударом.

"Коли повертаєшся до записів боїв молодого Майка, якому було 19, 20, 21 або 22 роки, порівняння просто немає. Фізичні можливості Усика не дозволили б йому конкурувати з ним", – додав Джордан.

Саймон Джордан зробив прогно... Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, у липні минулого року британський промоутер Едді Гірн зробив прогноз щодо гіпотетичного поєдинку між Усиком і Тайсоном.

Зазначимо, що раніше знаменитий Шеннон Бріггс передбачив, чим закінчиться потенційний бій Олександр Усик – Леннокс Льюїс.