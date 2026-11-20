Блог | Зупинила лише Німеччина: як збірна України феєрила на футбольному Євро-2026 U-19

Свого часу, виступаючи за "Дніпро", півзахисник Дмитро Михайленко своєю грою привернув увагу тренерів київського "Динамо". Отримавши запрошення до столичного клубу, він у складі "біло-синіх" неодноразово ставав чемпіоном України. Успішно виступав Дмитро і в національній збірній.

Після завершення ігрової кар’єри Михайленко перейшов на тренерську роботу. Розпочавши її в Україні, продовжив на Кіпрі, де також здобув певний досвід, а потім повернувся на батьківщину.

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Удачным оказалось решение руководства Украинской ассоциации футбола доверить Дмитрию Михайленко пост главного тренера юношеской сборной Украины U19. Под его руководством команда успешно прошла отбор на чемпионат Европы 2026 года.

В элитном раунде квалификации, который проходил в Румынии, украинцы выступали в группе 5 вместе со сборными Северной Ирландии, Казахстана и Румынии. Наша команда обыграла североирландцев (1:0) и казахстанцев (3:0), а в заключительном поединке сыграла вничью с хозяевами турнира (1:1). Набрав семь очков, украинцы заняли первое место в группе и завоевали путевку в финальную часть Евро.

Финальный турнир проходил с 28 июня по 11 июля в Уэльсе. В нем участвовали восемь сборных: хозяева, а также команды Украины, Хорватии, Сербии, Германии, Дании, Испании и Италии. Восемь финалистов, согласно жеребьевке, были разделены на две группы. Соперниками украинцев в квартете B стали сборные Хорватии, Сербии и Италии.

Две лучшие команды каждой группы выходили в полуфинал. При этом четыре полуфиналиста получали право выступить в финальном турнире чемпионата мира U20, который в 2027 году состоится в Азербайджане и Узбекистане.

Три победы на групповом этапе

Начали турнир подопечные Дмитрия Михайленко с уверенной победы над Хорватией. Соперник открыл счет, реализовав пенальти, однако затем украинцы полностью переломили ход встречи и трижды поразили ворота хорватской команды. Итог – 3:1. Отметим, что по итогам первого тура в число лучших игроков были включены украинский голкипер Назарий Домчак и полузащитник Павел Люсин.

Во втором туре нашей команде противостояла сборная Сербии, которая в стартовом матче уступила Италии. И здесь украинцам пришлось проявить характер. Пропустив первыми, подопечные Михайленко сумели не только отыграться, но и вырвать победу. Автором обоих голов в первом тайме стал Виталий Глют – 2:1.

Таким образом, после двух туров сборная Украины набрала шесть очков, забила пять мячей и досрочно обеспечила себе место в полуфинале. Заключительный матч группового этапа против Италии уже не имел для нашей команды турнирного значения. Итальянцы перед этой встречей сыграли вничью с Хорватией (0:0), поэтому сохраняли шансы на выход из группы. Дмитрий Михайленко решил поберечь нескольких ведущих футболистов перед полуфиналом и произвел изменения в составе.

Несмотря на ротацию, украинцы вновь добились победы. Единственный мяч в поединке был забит на 30-й минуте после одной из контратак нашей команды. Во втором тайме тренерский штаб провел пять замен, однако счет больше не изменился – 1:0. Сборная Украины выиграла все три матча группового этапа, набрала девять очков и с первого места вышла в полуфинал. На счету нашей команды было шесть забитых и два пропущенных мяча. Вторую путевку из группы завоевала Хорватия, а Италия и Сербия завершили выступления.

В шаге от финала

В полуфинале соперником украинцев стала сборная Германии, занявшая второе место в группе A вслед за Испанией. Испанцы, к слову, произвели на групповом этапе особенно сильное впечатление, забив в трех матчах 14 мячей и не пропустив ни одного.

К сожалению, полуфинальная встреча с немцами сложилась для нашей команды неудачно. На 43-й минуте Виталий Глют вновь отличился и вывел сборную Украины вперед. Однако практически перед самым перерывом Германия восстановила равновесие. Во втором тайме обе команды продолжали бороться за выход в финал, и казалось, что судьба путевки будет решаться в серии послематчевых пенальти. Но в компенсированное время немцы забили второй мяч и одержали победу – 2:1.

В другом полуфинале Испания уверенно обыграла Хорватию со счетом 3:0. В финальном поединке испанцы оказались сильнее Германии – 2:0 – и стали чемпионами Европы.

Матч за третье место регламентом турнира не предусматривался. Таким образом, сборная Украины завершила чемпионат в числе четырех сильнейших команд континента. Вместе с Испанией, Германией и Хорватией наши футболисты получили право выступить в финальной части чемпионата мира U20 2027 года, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане.

Подопечные 53-летнего Дмитрия Михайленко выполнили поставленную задачу и добились серьезного международного успеха. Выход в полуфинал чемпионата Европы стал подтверждением конкурентоспособности украинской юношеской команды и позволил ей завоевать путевку на мировой форум.

Изменения на тренерском мостике молодежных сборных

Летом 2026 года произошли изменения в тренерском штабе молодежных сборных Украины. Испанский специалист Унаи Мельгоса, возглавлявший команду U21 с июля 2023 года, завершил сотрудничество с Украинской ассоциацией футбола. Срок его контракта истек 30 июня, а стороны приняли решение не продлевать соглашение.

Напомним, Мельгоса сменил на этом посту Руслана Ротаня, под руководством которого молодежная сборная Украины успешно выступила в отборе на чемпионат Европы 2023 года и завоевала путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Олимпийский турнир стал дебютным для нашей страны, хотя выступление команды не вполне оправдало ожидания.

Под руководством Мельгосы украинцы также пробились на чемпионат Европы 2025 года, однако не смогли выйти из группы. Неудачно складывался для команды и отборочный цикл Евро-2027.

Соперниками сборной Украины в группе H были команды Хорватии, Турции, Венгрии и Литвы. Согласно регламенту, победитель группы напрямую выходил в финальный турнир, а занявшая второе место команда получала возможность побороться за путевку через плей-офф.

Перед двумя заключительными матчами украинцы занимали третье место, имея в активе восемь очков после шести проведенных встреч. Лидировала Хорватия с 13 очками после пяти матчей, второй шла Турция – 11 очков после шести игр.

В июле 2026 года руководство УАФ назначило главным тренером молодежной сборной Дмитрия Михайленко, который до этого успешно работал с командой U19. Именно ему предстояло руководить U21 в двух решающих встречах отборочного турнира – против Хорватии и Турции.

В случае двух побед у украинцев сохранялись шансы побороться за второе место. При равенстве очков преимущество отдавалось команде, лучше выступившей в личных встречах. В первом круге сборная Украины уступила Турции со счетом 0:1.

В сентябре украинцы встретились с турками и сыграли вничью – 2:2, хотя по ходу встречи уступали 0:2. Этот результат лишил нашу команду шансов занять второе место, поскольку Турция сохранила преимущество по итогам двух очных матчей.

В заключительной игре отбора подопечные Михайленко обыграли уже обеспечившую себе первое место Хорватию со счетом 1:0. Единственный гол на девятой минуте забил Александр Пищур. Однако эта победа уже не могла повлиять на турнирное положение украинцев.

В итоге сборная Украины U21 завершила отборочный цикл на третьем месте в группе, набрав 12 очков. Хорваты напрямую вышли на Евро-2027, а турки получили возможность продолжить борьбу за путевку через стыковые матчи.

После назначения Дмитрий Михайленко говорил: "Я счастлив стать тренером сборной U21. Это большая честь и ответственность для меня. Ведь мои новые подопечные через год-два могут стать игроками национальной сборной".

Тем временем сборная Украины U19, с которой Михайленко добился выхода в четверку сильнейших команд Европы и завоевал путевку на чемпионат мира U20, получила нового наставника. В сентябре 2026 года ее возглавил бывший защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Олег Лужный.