Знову репетиції фіналів та вибухові новачки. Який матч Ліги чемпіонів точно варто переглянути цього тижня

Два тури Ліги чемпіонів за два тижні – справжнє футбольне свято. А коли це одразу 18 ігор за два дні, то це вже виклик для фаната. Бо треба чітко налаштувати свій вечірній розклад і не забути про "Шахтар"! А ще і якщо серед списку заховалося кілька справжніх діамантів. OBOZ.UA розповідає про найкращі матчі ЛЧ, які точно варто переглянути разом із українською командою.

ПСЖ – "Барселона": головна гра туру. Але чи відбудеться?

Положення у домашній лізі: 1 місце Ла Ліги – 2 місце Ліги 1

Очні зустрічі: 16 (6 перемог ПСЖ – 4 нічиї – 6 перемог "Барселони")

Остання гра: 2:1, Етап ліги ЛЧ 25/26

Доля будує однакові пари з року в рік – цього туру це ПСЖ та "Барселона". В Лізі чемпіонів команди мали 16 ігор і саме сьогодні визначатимуть, на чиєму ж боці буде перевага. На "Парк де Пренс" перетнуться дві найсильніші команди Європи просто зараз. І це особливий смак нового формату турніру, коли нам не доведеться чекати аж до весни, щоб побачити їх битву в праймі. У такій парі звертають увагу на особистостей. Наприклад, Торрес перейшов до французів і не знав, що "Барселона" його наздожене навіть там. Дембеле віддав каталонцям чимало років й особлива загроза очікується саме від нього: він відзначився у кожному із 6 останніх матчів ЛЧ. На його користь каже і статистика: блау-гранас 17 ігор поспіль ідуть із поля щонайменше з одним пропущеним, їм змогли забити навіть "Галатасарай" і "Феєнорд"! Матч рівня фіналу обіцяє бути реально фінальним для серії однієї з команд.

Головна персона гри – тренер ПСЖ, адже Луїс Енріке очолював іспанців і взяв із ними требл, чого досі не вдалося на новому місці. Словом, цікавих перетинів вистачає. Господарі на євроарені не програють вже 12 матчів, гості не мають такої серії, але спираються на гольові відчуття Ламіна Ямаля. Всі ці дані нівелює одне – ситуація в Парижі. Після матчу "Зорі" та "Чорноморця" в цілковитому тумані можна було б сказати, що гру завадить побачити погода. Але ні: в цьому випадку протести у Франції не вщухають і чи можливо буде провести суперматч вже сьогодні досі відкрите питання.

"Баварія" – "Арсенал": чи схоже це на фінал?

Положення у домашній лізі: 1 місце Бундесліги – 2 місце АПЛ

Очні зустрічі: 15 (8-3-4)

Остання гра: 1:2, Етап ліги ЛЧ 25/26

Не менш цікава гра, а фактично ще одне гучне повторення минулого року. Невже нам натякають, що ПСЖ йде за третім кубком, а "Арсенал" – за ще одним фіналом? Давайте поглянемо на клуби детальніше. "Баварія" раптово ледь не програла бойовитому "Вікінгу", пробиває 25 разів за гру та має фантастично результативні матчі (за останні півтора роки це 4+ голи в середньому). При цьому, німці не програють у Мюнхені 39 групових матчів поспіль, це майже 13 років! "Арсенал" лишається останнім клубом ЛЧ без пропущених, грає дисципліновано та має чи не найвищу точність передач. З іншого боку, каноніри в Німеччині дуже слабкі – тільки одна перемога за 8 останніх ігор. Протистояння Компані й Артети стане ще одними шахами єврокубкового поля. І якщо в попередньому топ-матчі на кону ім’я, то в цьому випадку "Баварія" та "Арсенал" гратимуть за можливість втримати єврокубкову корону.

"Комо" – "Манчестер Юнайтед": комусь має пощастити, але кому?

Положення у домашній лізі: 5 місце Серії А – 13 місце АПЛ

Очні зустрічі: не перетиналися

Новачок ЛЧ і європейський гранд… Таким міг бути анонс цієї гри, якби не реальність. "Комо" на старті переграв "Лейпциг" і поступився "Феєнорду", тоді як МЮ розгромив "Сабах" і без шансів влетів "Атлетіко". Та насправді це фантастично цікавий матч, у якому зійдуться команди з різних краєчків всесвіту. УЄФА наводить дані, що "Юнайтед" сильний проти італійських клубів, але загалом на виїзді в дияволів усе погано: виграли один із 10 гостьових матчів ЛЧ. На боці господарів воротар Роберт Санчес, добре знайомий із манкуніанцями після купи сезонів в АПЛ. Основна сила команди доступна – це Дувікас і Діао, обидва мають по голу в кожному з турів. Але краще за анонс про гру з МЮ скаже тренер "Комо" Сеск Фабрегас:

Ми добре їх знаємо. У них чудові гравці і дуже досвідчений тренер, який уже багато чого досяг. Нам поступово потрібно зрозуміти, що означає грати проти топ-команд, коли ти знаєш, що суперник сильніший за тебе, але повинен боротися з ним, використовуючи свої сильні сторони. Саме наша внутрішня сила та менталітет повинні зробити нас сильнішими та допомогти повірити в те, що ми здатні на це Сеск Фабрегас

"Астон Вілла" – "Вікінг": англійці постраждають наступними?

Положення у домашній лізі: 12 місце АПЛ – 2 місце норвезької Елітсеріен

Очні зустрічі: не перетиналися

Норвегія стала особливою небезпекою для футбольної Англії. Холанд з Едегором розривають АПЛ, а на ЧС британці ледь не вилетіли від них у чвертьфіналі. І от нове повернення – цього разу у вигляді "Вікінга". Це команда контрастів, яка поступилася "Штутгарту", а потім взяла й ледь не знищила "Баварію". Маленькі команди завжди мають атмосферу, наприклад, голкіпер "Вікінга" в перервах між сейвами працює в ІТ-компанії. Їдуть вони в гості до чинного переможця Ліги Європи. "Астон Вілла" побудувала вдома фортецю, де не програє вже 14 міжнародних ігор поспіль, збільшуючи рекорд. Більше того, бірмінгемці кладуть гол за голом у десятках ігор, теж поспіль. Особлива увага від них має бути до Трипіча, найактивнішого в норвежців. Не чекайте від цієї гри надрезультату, адже ця шахівниця не буде схожою на жоден з інших матчів ліги. Чи може новачок розгромно поступитися? Ще й як. Чи може дебютант ЛЧ забрати першу перемогу в турнірі саме в Англії? Може. Чи готова "Астон Вілла" битися? Звісно, бо поки це єдиний турнір, де в них усе добре.

"Сабах" – "Боруссія": німцям не щастить з новачками?

Положення у домашній лізі: 1 місце ліги Азербайждану – 2 місце Бундесліги

Очні зустрічі: не перетиналися

Це міг би бути ще один прохідний матч для "Боруссії", яка лишається грандом континенту. На початку групи вони боролися й переграли "Вільярреал", знайомого суперника. А потім серед жовтих "Буде" виявився найжовтішою командою Європи. І тепер їх чекає "Сабах", доволі незрозуміла команда. У них вдома теж фортеця, 5 гольових ігор і багато сухих перемог. Хоча недооцінювати дортмундців не слід – проти азербайджанських клубів у них виграні всі турніри, а ставка на дриблерів допоможе переграти навіть такого мотивованого новачка. Цей матч буде сьогодні о 19:45 і це можливість подивитися цікаву гру з точки зору захисту, бо обидві команди націлені на удари. Якщо у вас є вільний час перед вечором Ліги чемпіонів – це ваш вибір.