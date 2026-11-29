Знаменитий український гімнаст-чемпіон, який відмовився від України та змінив громадянство, здобув історичну перемогу на престижному турнірі в Німеччині. Відео

Колишній український гімнаст Ілля Ковтун допоміг німецькому клубу KTV Straubenhardt здобути чемпіонський титул у Бундеслізі, зробивши вагомий внесок у перемогу у вирішальному матчі сезону. Для команди цей успіх став четвертим поспіль, що дало їй змогу повторити рекорд, установлений ще 53 роки тому.

Ковтун виграв турнір у Німеччині. Джерело: https://www.instagram.com/_kovtun_gym_/

Фінал німецької гімнастичної Бундесліги відбувся 28 листопада 2026 року на арені SNP Dome у Гайдельберзі. KTV Straubenhardt зустрівся з SC Cottbus і здобув упевнену перемогу з рахунком 42:24. Команда захопила перевагу вже на перших чотирьох снарядах і зберегла її до завершення зустрічі.

Ілля Ковтун. Джерело: https://www.instagram.com/_kovtun_gym_/

Ковтун став одним із найрезультативніших гімнастів фіналу. Українець приніс своїй команді 11 очок, зокрема завдяки виступам на коні та паралельних брусах. Більше за нього набрав лише канадець Фелікс Дольчі, на рахунку якого виявилося 12 очок. Він також отримав найвищу оцінку дня на перекладині: 14,50 бала.

Перемога дозволила KTV Straubenhardt в 11-й раз стати чемпіоном Німеччини. Крім того, клуб виграв турнір четвертий сезон поспіль: попередні титули команда здобула у 2023, 2024 і 2025 роках.

Ковтун (третій ліворуч у вер... Джерело: https://www.instagram.com/ktv_straubenhardt Розгорнути

Таким чином, Straubenhardt повторив історичне досягнення TSV Bayer Leverkusen. Цей клуб ставав чемпіоном Німеччини чотири рази поспіль у період із 1970 по 1973 рік. Упродовж наступних 53 років жодній іншій команді не вдавалося повторити таку серію.

Примітним моментом фіналу стало й прощання з німецьким гімнастом Ніком Клессінгом, який завершив спортивну кар’єру. Після останнього виступу у вільних вправах він отримав можливість першим підняти чемпіонський кубок на церемонії нагородження.

Чому Ковтун виступав за Німеччину

У 2025 році Ковтун офіційно змінив українське спортивне громадянство на хорватське. Після річного карантину, що завершився в липні 2026 року, він отримав можливість представляти Хорватію на чемпіонатах Європи та світу.

Ковтун із тренеркою Іриною Горбачовою. Джерело: НОК України

Участь Ковтуна в німецькому чемпіонаті не була пов’язана з його виступами за національну збірну Хорватії. Німецька гімнастична Бундесліга (DTL) була клубним чемпіонатом, у якому команди могли залучати іноземних спортсменів на правах легіонерів. За цим принципом за клуби виступали гімнасти з різних країн, незалежно від того, які національні збірні вони представляли на міжнародних змаганнях.

Ковтун із медаллю

Ковтун виступав у німецькій Бундеслізі задовго до зміни спортивного громадянства. У 2019–2020 роках він представляв SC Cottbus, а з 2021 року захищав кольори KTV Straubenhardt. Разом із німецькою командою гімнаст здобув кілька чемпіонських титулів.