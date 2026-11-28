Знаменитий український гімнаст-чемпіон відмовився від України та змінив громадянство після теплого прийому в Хорватії
Спортсмен зробив відверте зі...
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Знаменитий український гімнаст Олег Ковтун пояснив причини переходу під прапор Хорватії. За словами 23-річного уродженця Черкас, рішення було пов’язане з добрим ставленням до нього в Осієку, де він оселився, а також із проблемами у відносинах з українською федерацією.
Ковтун розповів про це в інтерв’ю, згадавши, як почався його переїзд до Хорватії. До Осієка він приїхав ще під час підготовки до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі й продовжував представляти Україну на міжнародних змаганнях.
Інтерес до виступів за Хорватію виник поступово, зізнався гімнаст. Після переїзду він почав жити й тренуватися в Осієку, де його добре прийняли. Водночас у спортсмена почали виникати проблеми з українською федерацією.
"Не можу назвати точну дату. Почалося все просто, коли я залишився, коли почав жити тут, в Осієку. Потроху ми почали готуватися, нас добре приймали в Осієку, потім почалися якісь проблеми з федерацією в Україні. Так воно й ішло, ішло, ішло", – розповів Ковтун в інтерв’ю для проєкту Sportcast хорватського спортивного видання Sportske novosti.
Остаточне рішення було ухвалене вже після Олімпіади в Парижі. Гімнаст пояснив, що подальше протистояння з українською спортивною системою перестало відповідати його інтересам і планам на майбутнє.
"Зрештою після найважливіших змагань, тобто Олімпійських ігор, ми вирішили, що так буде краще для мене, для мого життя, для життя мого тренера і для моєї кар’єри, ніж продовжувати всю цю боротьбу", – заявив спортсмен.
Ковтун дав інтерв’ю хорватським медіа.
Джерело: Кадр із відео
Ковтун почав займатися спортивною гімнастикою у трирічному віці. У 2021 році отримав звання заслуженого майстра спорту України. Ще серед юніорів він шість разів вигравав чемпіонат Європи і ставав призером світової першості. Його особистий тренер – Ірина Горбачова.
Ковтун із тренеркою Іриною Горбачовою.
Джерело: НОК України
Серед головних досягнень Ковтуна у складі збірної України: "бронза" чемпіонату світу 2021 року та срібна нагорода світової першості 2023-го в особистому багатоборстві, титул чемпіона Європи 2023 року на паралельних брусах, три "золота" континентальної першості 2024 року. На Олімпіаді в Парижі гімнаст здобув срібну медаль на паралельних брусах, а також посів четверті місця в особистому багатоборстві та вільних вправах. На його честь названо елемент на паралельних брусах, включений до правил міжнародних змагань.
Ковтун із прапором України.
Джерело: НОК України
Що ще сказав Ковтун в інтерв’ю Sportske novosti:
- відповів на критику українців через зміну громадянства
- назвав українців жертвами політиків
- уперше висловився про допуск РФ до турнірів
- розповів про свої відчуття після здобуття медалі під гімн Хорватії
- зізнався, чого йому бракує на новій батьківщині
Як повідомляв OBOZ.UA, у липні 2025 року гімнаст офіційно перейшов під прапор Хорватії. Після завершення передбаченого правилами періоду очікування він отримав можливість виступати за нову збірну.
Ковтун із медаллю
У серпні Ковтун здобув для Хорватії "золото" чемпіонату Європи в багатоборстві, випередивши представника Росії лише на 0,001 бала. Після цього в російській збірній зневажливо відгукнулися про українського гімнаста, назвавши його слабким суперником. А на чемпіонаті світу в Нідерландах у жовтні Ковтун опинився в центрі скандалу після вчинку щодо російського спортсмена.
Раніше гімнаст пояснював причини зміни спортивного громадянства та переходу до збірної Хорватії, назвавши це рішення найважчим у своїй кар’єрі. Також він розповідав, чим зміг порадувати Україну.
Своєю чергою, тренерка Ковтуна Ірина Горбачова раніше заявляла в інтерв’ю OBOZ.UA, що Україна не фінансувала підготовку її підопічного до Олімпійських ігор 2024 року. Вона також розповіла про підготовку гімнаста до головного старту чотириріччя.
Серед головних досягнень Ковтуна у складі збірної України: "бронза" чемпіонату світу 2021 року та срібна нагорода світової першості 2023 року в особистому багатоборстві, титул чемпіона Європи 2023 року на паралельних брусах, три "золота" континентальної першості 2024 року.
17-річний Ковтун.
Джерело: European Gymnastics
На Олімпіаді в Парижі гімнаст завоював срібну медаль на паралельних брусах, а також посів четверті місця в особистому багатоборстві та вільних вправах. На його честь названо елемент на паралельних брусах, включений до правил міжнародних змагань.
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