Знаменитий український гімнаст-чемпіон відмовився від України та змінив громадянство після теплого прийому в Хорватії

Знаменитий український гімнаст Олег Ковтун пояснив причини переходу під прапор Хорватії. За словами 23-річного уродженця Черкас, рішення було пов’язане з добрим ставленням до нього в Осієку, де він оселився, а також із проблемами у відносинах з українською федерацією.

Ковтун розповів про це в інтерв’ю, згадавши, як почався його переїзд до Хорватії. До Осієка він приїхав ще під час підготовки до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі й продовжував представляти Україну на міжнародних змаганнях.

Інтерес до виступів за Хорватію виник поступово, зізнався гімнаст. Після переїзду він почав жити й тренуватися в Осієку, де його добре прийняли. Водночас у спортсмена почали виникати проблеми з українською федерацією.

"Не можу назвати точну дату. Почалося все просто, коли я залишився, коли почав жити тут, в Осієку. Потроху ми почали готуватися, нас добре приймали в Осієку, потім почалися якісь проблеми з федерацією в Україні. Так воно й ішло, ішло, ішло", – розповів Ковтун в інтерв’ю для проєкту Sportcast хорватського спортивного видання Sportske novosti.

Остаточне рішення було ухвалене вже після Олімпіади в Парижі. Гімнаст пояснив, що подальше протистояння з українською спортивною системою перестало відповідати його інтересам і планам на майбутнє.

"Зрештою після найважливіших змагань, тобто Олімпійських ігор, ми вирішили, що так буде краще для мене, для мого життя, для життя мого тренера і для моєї кар’єри, ніж продовжувати всю цю боротьбу", – заявив спортсмен.

Ковтун дав інтерв’ю хорватським медіа. Джерело: Кадр із відео

Ковтун почав займатися спортивною гімнастикою у трирічному віці. У 2021 році отримав звання заслуженого майстра спорту України. Ще серед юніорів він шість разів вигравав чемпіонат Європи і ставав призером світової першості. Його особистий тренер – Ірина Горбачова.

Ковтун із тренеркою Іриною Горбачовою. Джерело: НОК України

Серед головних досягнень Ковтуна у складі збірної України: "бронза" чемпіонату світу 2021 року та срібна нагорода світової першості 2023-го в особистому багатоборстві, титул чемпіона Європи 2023 року на паралельних брусах, три "золота" континентальної першості 2024 року. На Олімпіаді в Парижі гімнаст здобув срібну медаль на паралельних брусах, а також посів четверті місця в особистому багатоборстві та вільних вправах. На його честь названо елемент на паралельних брусах, включений до правил міжнародних змагань.

Ковтун із прапором України. Джерело: НОК України

Що ще сказав Ковтун в інтерв’ю Sportske novosti:

Як повідомляв OBOZ.UA, у липні 2025 року гімнаст офіційно перейшов під прапор Хорватії. Після завершення передбаченого правилами періоду очікування він отримав можливість виступати за нову збірну.

Ковтун із медаллю

У серпні Ковтун здобув для Хорватії "золото" чемпіонату Європи в багатоборстві, випередивши представника Росії лише на 0,001 бала. Після цього в російській збірній зневажливо відгукнулися про українського гімнаста, назвавши його слабким суперником. А на чемпіонаті світу в Нідерландах у жовтні Ковтун опинився в центрі скандалу після вчинку щодо російського спортсмена.

Раніше гімнаст пояснював причини зміни спортивного громадянства та переходу до збірної Хорватії, назвавши це рішення найважчим у своїй кар’єрі. Також він розповідав, чим зміг порадувати Україну.

Своєю чергою, тренерка Ковтуна Ірина Горбачова раніше заявляла в інтерв’ю OBOZ.UA, що Україна не фінансувала підготовку її підопічного до Олімпійських ігор 2024 року. Вона також розповіла про підготовку гімнаста до головного старту чотириріччя.

Серед головних досягнень Ковтуна у складі збірної України: "бронза" чемпіонату світу 2021 року та срібна нагорода світової першості 2023 року в особистому багатоборстві, титул чемпіона Європи 2023 року на паралельних брусах, три "золота" континентальної першості 2024 року.

17-річний Ковтун. Джерело: European Gymnastics

На Олімпіаді в Парижі гімнаст завоював срібну медаль на паралельних брусах, а також посів четверті місця в особистому багатоборстві та вільних вправах. На його честь названо елемент на паралельних брусах, включений до правил міжнародних змагань.