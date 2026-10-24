Знаменитий Шеннон Бріггс зробив прогноз на бій Усик – Леннокс Льюїс

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Шеннон Бріггс вважає, що Леннокс Льюїс переміг би Олександра Усика в їхньому теоретичному поєдинку. Американець пояснив свій вибір перевагою британця в габаритах і потужним джебом, але визнав, що український боксер становить серйозну загрозу для будь-якого суперника.

"Леннокс Льюїс переможе Усика. Джеб. Усе залежить від джеба та правої руки", – заявив Бріггс в інтерв’ю Mr Gamble.

Шеннон Бріггс

На думку американця, ключовим фактором могла б стати здатність Льюїса контролювати дистанцію за допомогою передньої руки. Бріггс також відзначив фізичні дані британця та його виступи проти найсильніших суперників, зокрема Майка Тайсона й Евандера Холіфілда.

Бріггс у 1998-му бився з Льюїсом

Водночас колишній чемпіон світу не став недооцінювати Усика. Він наголосив, що українець вирізняється винятковою витривалістю та високою працездатністю протягом бою.

"Але це було б непросто. Усик ненормальний у хорошому сенсі цього слова. Його фізична підготовка, обсяг роботи, яку він виконує, вражають. Важко сказати напевно. Ми ніколи не бачили, щоб хтось просто побив його. Я навіть не думаю, що його відправляли в нокдаун", – зазначив Бріггс.

Леннокс Льюїс

Усик залишається одним із провідних боксерів надважкого дивізіону. У його послужному списку є перемоги над Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

Однак Бріггс вважає, що конкуренція в надважкій вазі була ще вищою у 1990-х роках. Як приклади він назвав Майка Тайсона, Джорджа Формана, Девіда Туа, Кріса Берда, Хасіма Рахмана, Рея Мерсера та інших відомих боксерів того періоду.

"Жодна епоха не зрівняється з 1990-ми. Тоді виступали Девід Туа, Кріс Берд, Хасім Рахман, Майк Тайсон, Джордж Форман, Берт Купер, Рей Мерсер і я. Можна перелічити практично будь-якого суперника Леннокса Льюїса. Це були жорсткі бійці. Багато боксерів того часу досягли б великих успіхів і в сучасному боксі", – заявив американець.

Олександр Усик

Бріггс також відзначив Джеймса Тоні, Роя Джонса-молодшого та Джона Руїса. Останнього він назвав одним із найстійкіших боксерів в історії та відзначив високий рівень конкуренції у надважкій вазі в той період.

Шеннон Бріггс

Сам Бріггс зустрічався з Льюїсом у березні 1998 року. Їхній поєдинок завершився перемогою британця нокаутом у п’ятому раунді. До цього, у 1997 році, Бріггс здобув суперечливу перемогу над Джорджем Форманом, а у 2006-му завоював титул чемпіона світу за версією WBO, зупинивши Сергія Ляховича у 12-му раунді.