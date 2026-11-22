Знаменитий футболіст знепритомнів у прямому ефірі, даючи інтерв’ю після перемоги у фіналі. Відео зібрало 10 млн переглядів за кілька годин

Капітан "Бока Хуніорс" Леандро Паредес знепритомнів під час телевізійного інтерв’ю після перемоги аргентинського клубу у фіналі Південноамериканського кубка. 32-річному півзахиснику знадобилася медична допомога, однак згодом він заспокоїв уболівальників і повідомив, що з ним усе гаразд.

Леандро Паредес

Інцидент стався в колумбійському Барранкільї після фінального матчу проти бразильського "Атлетіко Мінейро", який завершився з рахунком 2:0. Паредес спілкувався з журналістом телеканалу DSports, коли раптово перестав відповідати на запитання й знепритомнів.

Репортер спробував утримати футболіста, але той упав. До нього одразу поспішили медичні працівники.

На той момент аргентинець уже мав проблеми зі здоров’ям під час гри. За словами головного тренера "Бока Хуніорс" Родольфо Арруабаррени, півзахисник відчув запаморочення та фізичну слабкість ще наприкінці першого тайму. Після перерви стан гравця ненадовго поліпшився, однак незабаром він знову відчув нездужання й сам попросив заміну.

Паредес після матчу

На 58-й хвилині Паредеса замінив Томас Бельмонте. Капітан вирушив на лаву запасних, де йому надавали допомогу. Матч проходив за високої температури та вологості: у Барранкільї було понад 32 градуси тепла, а вологість повітря сягала 80%.

Після непритомності футболіст прийшов до тями й самостійно попрямував до роздягальні. Однак медики вирішили доправити його до лікарні для додаткового обстеження. Паредеса виписали тієї ж ночі, після чого він повернувся до готелю до партнерів по команді.

Паредес знепритомнів. Джерело: Кадр із відео

Пізніше півзахисник опублікував фотографію з медичного закладу й звернувся до вболівальників. Він подякував усім за повідомлення та запевнив, що з ним усе гаразд, пояснивши, що сталося, запамороченням. Відео з інцидентом зібрало 10 млн переглядів.

Відео з інцидентом зібрало 10 млн переглядів. Джерело: https://x.com/lanumero12comar

Перемога над "Атлетико Минейро" стала для "Бока Хуниорс" першим міжнародним трофеєм за 18 років. Аргентинці забили два м’ячі: на 16-й хвилині відзначився Сантьяго Аскасибар, а на 48-й перевагу команди збільшив Мігель Мерентиель.

Паредес із кубком

Південноамериканський кубок став для "Боки" третім в історії. Раніше клуб вигравав цей турнір у 2004 і 2005 роках. Крім того, аргентинці довели кількість своїх міжнародних трофеїв до 19.

Титули Леандро Паредеса

Паредес має значні досягнення у складі збірної Аргентини. У його міжнародній колекції є "золото" чемпіонату світу 2022 року в Катарі та "срібло" світової першості 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Паредес після перемоги на ЧС-2022 у Катарі

На Кубку Америки півзахисник здобув "бронзу" у 2019 році в Бразилії, а потім двічі ставав чемпіоном турніру: у 2021 році в Бразилії та у 2024-му у США.

На клубному рівні аргентинець виступав за "Бока Хуніорс", "Рому", "Зеніт", "Парі Сен-Жермен" і "Ювентус". У 2025 році він повернувся до "Боки", вихованцем якої є.