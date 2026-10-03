Знаменита українська стрибунка у висоту залишила Україну і знайшла нову роботу в Грузії. Відео

Наша чемпіонка тепер працює в Батумі

Відома українська легкоатлетка Юлія Чумаченко почала працювати персональним тренером у Батумі. Чемпіонка Всесвітньої літньої Універсіади проводить заняття в одному з фітнес-центрів грузинського міста та займається підготовкою клієнтів за кількома напрямками.

Про новий етап у кар’єрі 32-річної уродженки Миколаєва стало відомо після публікації Fitness Academy Batumi, яку також розмістили спільно з особистим акаунтом Чумаченко в соціальних мережах.

Чумаченко влаштувалася на ро... Джерело: https://www.instagram.com/fitness_academy_batumi Розгорнути

Згідно з повідомленням клубу, українська стрибунка у висоту приєдналася до тренерської команди спортивного комплексу, розташованого в елітному районі Хімшіашвілі. Це одна з найбільш розвинених, жвавих і популярних локацій міста.

В академії зазначили, що Чумаченко використовує у роботі досвід професійної спортсменки та профільну спортивну освіту.

Юлія Чумаченко. Джерело: instagram.com/julusina/

Вона проводить індивідуальні заняття з силової підготовки, класичного фітнесу, бігових тренувань та легкої атлетики, а також займається функціональним тренуванням, вправами на петлях TRX та програмами відновлення після навантажень.

Юлія Чумаченко. Джерело: instagram.com/julusina/

Крім того, спортсменка консультує клієнтів з питань схуднення та харчування. Тренування доступні українською, російською та англійською мовами.

Юлія Чумаченко. Джерело: instagram.com/julusina/

Юлія Чумаченко є однією з найвідоміших українських спортсменок у стрибках у висоту. Головним досягненням у її кар’єрі залишається перемога на Всесвітній літній Універсіаді 2019 року в Неаполі. Тоді вона завоювала "золото" з особистим рекордом 1,94 метра.

За успіх на Універсіаді легкоатлетка була нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.

Юлія Чумаченко. Джерело: instagram.com/julusina/

Останніми роками Чумаченко продовжувала виступати на міжнародних змаганнях. У 2026 році вона стала переможницею етапу Всесвітнього легкоатлетичного туру категорії Silver у Белграді з результатом 1,90 м. Раніше українка також піднімалася на п’єдестал турнірів у Чехії, Хорватії, Сербії , Німеччині, Норвегії, Франції та Фінляндії, а в 2023 році виступала на чемпіонаті світу в Будапешті.

Юлія Чумаченко. Джерело: instagram.com/julusina/

Судячи з інформації фітнес-центру, зараз спортсменка поєднує спортивний досвід із тренерською діяльністю в Грузії, складаючи для клієнтів індивідуальні програми підготовки з урахуванням їхніх цілей та рівня фізичної форми.