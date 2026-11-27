Зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, назвав українців жертвами політиків

Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун, який перейшов під прапор Хорватії, назвав співвітчизників заручниками політиків у війні РФ проти нашої країни. Водночас він не став прямо говорити про агресію росіян чи звинувачувати їх у терорі мирних жителів.

Про це Ковтун заявив в інтерв’ю YouTube-каналу Sportske novosti, розповідаючи про свою маму, яка продовжує жити в Україні. Уродженець Черкас зазначив, що ніхто не знає, коли закінчиться війна і що буде після неї, а також згадав про важку зиму.

Ілля Ковтун. Джерело: instagram.com/_kovtun_gym_/

Ілля Ковтун виборов "срібло" Парижа-2024. Джерело: НОК

"В Україні я не був уже майже шість років. Моя мама продовжує там жити. Жахливо, що це не закінчується. І ніхто не знає, коли це станеться. Особливо зараз, узимку, ще гірше, бо електроенергії не вистачає. Тому немає світла, немає опалення, нічого немає. Люди зараз виживають, і ніхто не знає, коли це закінчиться і що буде далі. На жаль, через політику завжди страждають невинні люди, які найбільше й терплять", – сказав Ковтун.

До цього гімнаст виступив проти допуску російських спортсменів до міжнародних турнірів, дорікнувши їм за мовчання про війну. Раніше Ілля назвав рішення відмовитися від українського громадянства і перейти до збірної Хорватії найскладнішим у кар’єрі. Крім того, він розповів, як потішив Україну.

Ірина Горбачова з чоловіком та Ілля Ковтун. Джерело: Facebook Ірини Горбачової

Гімнаст Ілля Ковтун із прапором України. Джерело: instagram.com/_kovtun_gym_

Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля Ковтун назвав Хорватію "своєю країною" після виступу на чемпіонаті світу у складі "картатих".