Зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, назвав українців жертвами політиків
Ковтун відмовився виступати за Україну
Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун, який перейшов під прапор Хорватії, назвав співвітчизників заручниками політиків у війні РФ проти нашої країни. Водночас він не став прямо говорити про агресію росіян чи звинувачувати їх у терорі мирних жителів.
Про це Ковтун заявив в інтерв’ю YouTube-каналу Sportske novosti, розповідаючи про свою маму, яка продовжує жити в Україні. Уродженець Черкас зазначив, що ніхто не знає, коли закінчиться війна і що буде після неї, а також згадав про важку зиму.
Ілля Ковтун.
Джерело: instagram.com/_kovtun_gym_/
Ілля Ковтун виборов "срібло" Парижа-2024.
Джерело: НОК
"В Україні я не був уже майже шість років. Моя мама продовжує там жити. Жахливо, що це не закінчується. І ніхто не знає, коли це станеться. Особливо зараз, узимку, ще гірше, бо електроенергії не вистачає. Тому немає світла, немає опалення, нічого немає. Люди зараз виживають, і ніхто не знає, коли це закінчиться і що буде далі. На жаль, через політику завжди страждають невинні люди, які найбільше й терплять", – сказав Ковтун.
До цього гімнаст виступив проти допуску російських спортсменів до міжнародних турнірів, дорікнувши їм за мовчання про війну. Раніше Ілля назвав рішення відмовитися від українського громадянства і перейти до збірної Хорватії найскладнішим у кар’єрі. Крім того, він розповів, як потішив Україну.
Ірина Горбачова з чоловіком та Ілля Ковтун.
Джерело: Facebook Ірини Горбачової
Гімнаст Ілля Ковтун із прапором України.
Джерело: instagram.com/_kovtun_gym_
Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля Ковтун назвав Хорватію "своєю країною" після виступу на чемпіонаті світу у складі "картатих".
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