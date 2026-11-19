"Зіна, та він же старий!" Як легендарний український тренер зустрів кохання свого життя, приховував стосунки і захищав зіркову дружину від партнерок

16 листопада виповнилось 90 років із дня народження найкращого гандбольного тренера всіх часів Ігоря Турчина, який зробив збірну СРСР дворазовим олімпійським чемпіоном, а київський "Спартак" – 13-разовим переможцем Кубка європейських чемпіонок. І увесь цей час поруч із ним була та сама єдина для нього жінка – найкраща гандболістка 20 століття Зінаїда Турчина.

OBOZ.UA згадав, як легендарний наставник знайшов кохання у створеній ним команді, але спочатку змушений був ховатися разом із Зінаїдою від інших гравчинь.

"У нашій школі з'явився молодий, красивий, впевнений у собі хлопець. Попросив нашого фізрука підібрати йому бойових дівчат з 6–7 класів. Ну а більш бойових за нас із Галькою Манохою в школі не було, тому ми й опинилися у нього на заняттях", – згадувала дружина тренера Зінаїда Турчина.

Зінаїда Турчина у юності. Джерело: Facebook Зінаїди Турчиною

Зінаїда Турчина в молодості. Джерело: Спартак Київ

"Пізніше я привела до нього весь клас. Розумієте, він – геніальний тренер. Мені здається, його талант проявився б у всьому, за що б він не взявся. Його вихованці з настільного тенісу були чемпіонами України. Він дуже цікаво організовував заняття", – розповідала Турчина.

А у 1962 році на основі цієї дівочої команди створили гандбольний клуб "Спартак" – у майбутньому 20-кратний чемпіон СРСР та 13-й переможець Кубка європейських чемпіонів. 1976 року українця було визнано найкращим тренером світу. За неймовірні досягнення у спорті Турчин та його команда занесені до Книги рекордів Гіннеса.

Ігор Турчин зі своєю командою. Джерело: Спартак Київ

Ігор Турчин зі своєю командою. Джерело: Facebook Viktor Yeryomin-Khokhljuk

Ігор Турчин у роботі. Джерело: ФК Динамо Київ

Своє кохання тренер також знайшов у створеній ним команді, але спочатку йому та Зінаїді у дівочості Столітенко довелося ховатися від усіх, оскільки весь дівочий колектив був закоханий у Турчина. І майбутня велика гандболістка знала, що коли коліжанки дізнаються, то розірвуть її на шматки від ревнощів.

Проте якось пару помітили у кафе біля ботанічного саду. І вже під час наступного тренування дівчата спочатку шушукалися у роздягальні, а потім влаштували змову проти Зінаїди: "Я стою в центрі і маю тримати гру у своїх руках. Але м'ячі летять повз, ніби мене тут немає... Це тривало досить довго".

Ігор Турчин та збірна СРСР. Джерело: Федерація гандболу України

Зінаїда Турчина. Джерело: Facebook Viktor Yeryomin-Khokhljuk

Тільки-но Зінаїді виповнилося 18, на чемпіонаті Союзу в Кишиневі на 10 років старший за неї Турчин зробив дівчині пропозицію, а після повернення до Києва прийшов до її батьків і сказав, що хоче одружитися: "Мама в його присутності нічого не сказала. А коли пішов, накинулася на мене: "Зіна, та він же старий!". Я їй у відповідь: "Мамо, та все буде нормально". Я від щастя літала на крилах".

Після весілля ставлення партнерів по команді лише погіршилося. Молода дружина приходила додому і плакала, поки одного разу тренер не витримав і пригрозив, що покине їх і поїде з родиною до Ашгабата. Після цього Зінаїді дали спокій. І як пізніше зізнавалася гандболістка, вони мали дуже щасливий шлюб. Це на майданчику він був суворий, а вдома – "просто лапочка".

Ігор Турчин зі своєю командою. Джерело: Спартак Київ

Ігор Турчин на тренуванні. Джерело: Федерація гандболу України

Ігор Турчин зі своєю командою. Джерело: Спартак Київ

"Ми всі в нього сиділи на голові. За Ігорем як за чоловіком можна було сховатись і ні про що не думати. Пізніше він мені зізнався, що був байдужий до дітей. Але коли з'явилися свої, зовсім по-іншому і на чужих став дивитися. Наталку він обожнював, це була улюблена доця. Вона на нього схожа і зовні, і характером. Шкода, ми її рідко бачили, доводилося багато роз'їжджати, і з нею були мої батьки", – розповідала Зінаїда Турчина.

Виховуючись у такій сім'ї, Наталі не було куди подітися від гандболу: "Взагалі це було унікально – мама з донькою грають в одній команді, а тато їх тренує. У нас це якось непомітно пройшло. А за кордоном про це всі газети писали. Куди б ми не прилітали, біля трапу зустрічали фотокореспонденти та телевізійники".

Ігор та Зінаїда Турчини. Джерело: Федерація гандболу України

Ігор Турчин. Джерело: Федерація гандболу України

Ігор Турчин з дружиною і своєю командою. Джерело: Спартак Київ

А 7 листопада 1993 року у Бухаресті 56-річний Ігор Євдокимович провів свій останній матч. Того фатального дня "Спартак" грав у 1/8 фіналу Кубка Європейської гандбольної федерації (ЄГФ) з місцевим "Рапідом". У перерві у роздягальні його знобило, але наставник встиг дати гравцям вказівки на другий тайм. Коли гандболістки вже виходили, хотів піти за ними. Підвівся, закинув сумку на плече, але потім повільно опустився на стілець і промовив: "Дівчата... Я помираю".

Зінаїда Турчина на той матч не полетіла, а залишилася вдома із дітьми. За грою стежила по телевізору. І запідозрила недобре, коли коментатор повідомив, що одному з гравців стало погано. А заплакані обличчя гандболісток "Спартака" підтвердив її здогад: "Я заплакала. Прибіг син Мишко, який був у сусідній кімнаті. "Мамо, що з тобою?"

Зінаїда Турчина стала президентом "Спартака". Джерело: Facebook Viktor Yeryomin-Khokhljuk