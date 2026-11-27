"Зі злості. Сміялися, коли читали": гімнаст Ковтун, який відмовився від збірної, відповів на критику українців

Віцечемпіон Олімпійських ігор у Парижі-2024 Ілля Ковтун, який відмовився від збірної України та змінив спортивне громадянство, зізнався, що нормально сприйняв критику свого рішення від співвітчизників. Після переходу під прапор Хорватії уродженець Черкас зіткнувся з хейтом у соціальних мережах, однак не сприйняв це агресивно.

Про це Ковтун розповів в інтерв’ю YouTube-каналу Sportske novosti, згадуючи свій "трансфер" до нової збірної. За словами спортсмена, негативна реакція українців була природною, адже сам відхід Іллі з національної команди накладався на війну в країні.

Ілля Ковтун із медаллю для Хорватії. Джерело: instagram.com/_kovtun_gym_/

"Я нормально сприйняв критику й хейт. Багато чого писали, але для мене це не було проблемою. Це думка людей, до того ж в Україні зараз важка ситуація. Хтось писав зі злості, хтось – від нічого робити... Це нормальна реакція людей, бо пішов один із найкращих гімнастів. Тож загалом усе нормально. Була кілька дурниць, ми навіть сміялися, коли читали", – зізнався Ковтун.

Ковтун (крайній ліворуч) у с... Розгорнути

Ілля Ковтун. Джерело: скріншот відео YouTube-каналу Sportske novosti Розгорнути

Раніше гімнаст назвав рішення відмовитися від українського громадянства і перейти до збірної Хорватії найскладнішим у кар’єрі. Крім того, він розповів, як порадував Україну.

Також Ковтун назвав Хорватію "своєю країною" після виступу на чемпіонаті світу у складі "картатих". Пізніше він емоційно висловився про нагороди за нову збірну.

Ірина Горбачова та Ілля Ковт... Джерело: Facebook Ірини Горбачової Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля безглуздо виправдався за відмову виступати за збірну України та перехід до національної команди Хорватії.