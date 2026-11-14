Жіноча збірна України на останній секунді програла Великій Британії у відборі на Євробаскет-2027

Жіноча збірна України з баскетболу в другому турі другого вирішального етапу відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2027 програла збірній Великої Британії. Зустріч на арені Національного баскетбольного центру в Манчестері завершилася з рахунком 85:83.

Українська команда з перших хвилин результативно діяла в нападі. Ключову роль в організації атак відігравала Тетяна Юркевичус, яка не лише самостійно набирала очки, а й допомагала партнеркам створювати можливості для кидків. Аліна Ягупова, крім яскравих індивідуальних дій, брала участь і в комбінаційній грі збірної, реалізувавши кілька важливих атак.

Аліна Ягупова. Джерело: ФІБА

Першу чверть українки завершили з перевагою 27:18. Однак у другій десятихвилинці британки почали частіше використовувати дальні кидки й поступово скорочували розрив. Особливо помітною була Ганна Джамп, яка кілька разів влучила в кошик із-за триочкової лінії.

Збірна України зіткнулася з проблемами в організації нападу: втрати м’яча й неточні кидки дозволили суперницям перехопити ініціативу на окремих відрізках. Проте українкам вдалося втримати перевагу. Перед великою перервою вони вели 41:35.

Україна вела в рахунку. Джерело: ФІБА

Після великої перерви команда почала результативніше діяти в нападі. Ягупова одразу відзначилася влучним триочковим, а потім сама завершила ще одну дальню атаку. Українки використовували можливості для кидків із периметра й водночас продовжували шукати варіанти поблизу кошика.

Ягупова лідирувала за набраними очками. Джерело: ФІБА

Велика Британія намагалася відповідати завдяки індивідуальним діям і атакам із трисекундної зони, однак українська команда зберігала контроль над перевагою. Важливим епізодом стала результативна серія за участю Юркевичус і Ягупової, після якої різниця сягнула 12 очок.

Британки не дозволили суперницям остаточно відірватися. У середині чверті вони кілька разів скорочували відставання, скориставшись втратами українок і можливостями з лінії штрафних. Однак збірна України не допустила серйозного зближення в рахунку.

Україна щільно грала в захисті. Джерело: ФІБА

Наприкінці третьої чверті українська команда знову збільшила відрив. Точні триочкові Ягупової та Юлії Гутевич допомогли довести перевагу до 16 очок (59:43). Велика Британія відповіла кількома результативними атаками, але перед заключною десятихвилинкою Україна зберегла комфортну перевагу: 63:53.

Велика Британія – Україна. Джерело: ФІБА

У четвертій частині матчу українки помітно підсіли фізично. Господарки суттєво підвищили темп і за 2 хвилини до кінця основного часу скоротили відставання до 1 очка. Юлія Гутевич наважилася атакувати з-за дуги й точно влучила триочковий. Після цього Сідні Воллес забила з фолом, а за 105 секунд за рахунку 80:81 Україна взяла тайм-аут. За 20 секунд рахунок був рівним – 83:83, і у британок була остання атака, яку точно під сирену завершила Воллес.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі підопічні Інни Кочубей перемогли команду Люксембургу. Поєдинок на майданчику Національного спортивного центру д'Кок у Люксембурзі завершився з рахунком 52:64.