Здається, сьогодні перемога їм не потрібна. Все, що треба знати про кубковий матч "Динамо" та "Шахтаря"

Уже сьогодні ми подивимося перше з трьох Класичних в Україні – кубкову гру "Шахтаря" проти "Динамо". Там, де цей матч сприймався б як важлива зустріч, насправді ми не можемо чітко передбачити фінал. Обидві команди думками зовсім в інших місцях і намагаються вигадати додаткові варіанти. Та чи не здається вам, що обидві команди опинилися в ситуації, коли обом вигідніше програти? OBOZ.UA анонсує, можливо, головний матч усього турніру.

Ситуація повторюється

Зустріч на стадії 1/8 – щось цікаве, але ці команди перетинаються так рано вдруге поспіль. Здається, що доля вирішила зачистити для цих команд майбутнє, щоб їм було полегше планувати календар. Минулого разу "Динамо" виявилося сильнішим: на гол Мейрелліша за 7 хвилин відповіли Ярмоленко та Герреро, гірники буквально посипалися в одну мить. Біло-сині змогли дійти до фіналу та виграли кубок.

Минулого року динамівці вигр... Джерело: ФК "Динамо" Розгорнути

Кубкові записи сезону 26/27 в обох вдалі, із перемог. "Динамо" почало з мінімальної перемоги проти вінницької "Ниви", єдиний гол тоді забив Тіаре, гравець без особливої довіри від обох тренерських штабів. Тоді як "Шахтар" впевнено пройшов представника Другої ліги – клуб "Вільхівці", де по голу забили Карвалью, Цуканов і Назарина, з яким вчора продовжили контракт.

"Динамо" їде на матч без особливих ідей

Протягом сезону кияни мали кілька болючих матчів. Виліт із єврокубків не дозволив залишити ще один турнір, а в УПЛ особливо позначився на команді розгром від "Буковини" та поразка в більшості від "Полісся". Як наслідок – у команди змінився тренер просто напередодні центрального кубкового протистояння. Поки що в якості в.о. працює поляк Мацей Кендзьорек. Йому вдалося виграти "Кудрівку" кілька днів тому, але чого чекати від цієї команди – абсолютно незрозуміло.

І коли ми кажемо "незрозуміло" – то це так і є. Частково оновлений тренерський штаб і нові підходи, все ще надії на Ярмоленка та можливості для відновлення боротьби в УПЛ. Усе це може стати рішенням для клубу, але насправді досягнення поляка стануть зрозумілі тільки ближче до грудня. Ось як коуч прокоментував найближче майбутнє команди:

Не можна зосереджуватися лише на одному аспекті. Це і тактичні зміни, і індивідуальні розмови з гравцями, і фізична підготовка, і можливі корективи у щоденних тренуваннях та звичних робочих процесах. Ми використовуємо всі ці інструменти. Навіть за ті чотири дні, які мали для підготовки до матчу, намагалися охопити кожен із цих напрямів і зробити все можливе, щоб команда підійшла до гри якнайкраще Мацей Кендзьорек, в.о. головного тренера "Динамо"

Мацей Кендзьорек, новопризна... Джерело: ФК "Динамо" Розгорнути

"Шахтар" не має варіацій

Арда Туран проводить великі зміни футболістів на кожен матч, але Кубок особливий: це третій турнір, де йому треба рахуватися зі своїми гравцями, які талановиті та схильні до травмування через перенапругу. Треба пам’ятати, що "Шахтар" постійно просинається під кінець тайму, байдуже якого: цього сезону в них 12 м’ячів саме ближче до фінальних хвилин якоїсь половинки, це кожен другий гол від усіх забитих за ігровий час. Але динамівці у цей період найменше пропускають. З іншого боку, будьмо чесними: донецький клуб набагато вищого рівня, аніж інші українські представники, тому гол може залетіти в будь-яку мить. Після гри з "Інтером" журналісти питали в Турана про те, чи вистачає йому футболістів для ротацій у такому інтенсивному темпі:

Я повністю задоволений тими гравцями, які в моєму розпорядженні … Для мене важливо донести думку, що мої гравці, мої підопічні є частиною моєї команди, не лише коли вони здобувають перемоги, а й коли поступаємося, – робимо це всі разом як одна команда, як одна родина. Тож я не можу собі дозволити якимось, бодай найменшим чином принизити їхній статус та їхню важливість для мене Арда Туран

Гірники їдуть на гру після нічиєї. Джерело: ФК "Шахтар"

Кому вигідніше програти?

Ми реально знаходимося в становищі, коли обом командам вигідніше програти кубкове Класичне – це буде стратегічне скидання баласту. Наприклад, "Шахтарю" стане простіше з людського моменту, бо почалися втрати футболістів і їх банально не вистачить. Буде класно пройти далі, але якщо вдасться подолати Етап ліги ЛЧ – то на весну це буде зайве навантаження. У режимі безперервної логістики ми побачили необов’язкову втрачу очок проти "Зорі", жовтневий приклад тріщини в графіку. Та й "Полісся" може на зарядитися на вирішальну битву за золото й теж додати клопотів через 4 місяці.

Але й "Динамо" не зайвим буде сьогодні поступитися. Управлінська пожежа сприйматиметься як чергова неприємність, та й програвши Класичне в другому матчі Кендзьорек стане цапом-відбувайлом без відповідальності. Поступитися сильному супернику не соромно і можна буде зосередитися на один внутрішній напрям, аби збудувати потрібний колектив.

Кияни були переможцем Кубка України 25/26. Джерело: ФК "Динамо"

Насправді, в умовах сильної конкуренції, обом клубам не можна програвати. Просто зараз Кубок лишається головним реалістичним трофеєм сезону. Гірники мають буквально битися за кожне очко в УПЛ, аби тримати лідерство; динамівці далеко від лідерів і поки не показують шансів їх наздогнати. Пройти далі – залізобетонна подушка безпеки.

І трохи про футболістів. У "Шахтаря" немає яскраво вираженого найкращого бомбардира. Атакувальну частину команди очолюють бразильці: тричі забивали Еліас, Мейрелліш і Педріньйо, якого втратили через травму. Ще шестеро футболістів мають по 2 голи, стільки ж відзначалися одним м’ячем в усіх турнірах. "Динамо" веде за собою Пономаренко, в нього 6 голів. Найближчий переслідувач Бражко, в якого три голи цього сезону. Далі йде Лонвейк (2) і по одному забитому записали собі Ярмоленко, Михайленко, Тимчик, Тіаре, Михавко, Ярмоленко та Піхальонок.

Коли дивитися матч?

Матч 1/8 фіналу Кубка України між "Динамо" та "Шахтарем" пройде у Львові. Початок матчу – сьогодні, 27-го жовтня, о 18:00 за Києвом. Гру покаже УПЛ.ТБ. Після цього команди матимуть кілька днів для підготовки до гри УПЛ.