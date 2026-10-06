Збірна України з футболу погіршила становище у відборі Євро-2028

Збірна України з футболу опинилася на межі того, щоб отримати надскладний жереб у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи-2028. Наша команда після перших чотирьох матчів Ліги націй поставила себе в невигідне становище, оскільки має всі шанси опинитися поза межами топ-2 своєї групи.

Формування кошиків для жеребкування континентальної першості залежатиме від підсумків групового турніру Ліги націй. Всі 12 команд дивізіону А турніру потраплять до числа сіяних, а чотири найгірші та топ-8 ліги В будуть розміщені у другому кошику.

Збірна України з футболу

Календар матчів України в Лізі націй. Джерело: УАФ

Українці, які в групі В2 Ліги націй посідають проміжне третє місце, у разі невиграшу у матчі з Північною Ірландією 14 листопада в Белфасті та перемоги Угорщини над Грузією, достроково втратять шанси на другий кошик.

Це означатиме, що серед суперників "синьо-жовтих" у відборі до Євро-2028 буде щонайменше два дуже сильних суперники. На чемпіонат автоматично потраплять 12 переможців відбіркових груп і вісім найкращих серед команд, які посядуть другі місця. Решту чотири путівки розіграють чотири найгірші з топ-2, а також переможці Ліги націй, які не пройдуть на ЧЄ через кваліфікацію.

Можливі кошики для жеребкування Євро-2028. Джерело: Football Meets Data

Турнірна таблиця групи 2 див... Джерело: УЄФА Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України після поразки від Угорщини в Лізі націй пропустили вперед Росію у світовому рейтингу.