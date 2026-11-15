Збірна України з футболу отримала можливих суперників у відборі на Євро-2028

Збірна України з футболу розпочне відбірковий турнір чемпіонату Європи 2028 року з третього кошика посіву. Це стало відомо після поразки команди Андреа Мальдери від Північної Ірландії у п’ятому турі Ліги націй, яка позбавила українців шансів піднятися до другого кошика.

Розподіл збірних перед жеребкуванням кваліфікації Євро-2028 визначається за результатами виступу в нинішньому розіграші Ліги націй. Україна виступає у другому дивізіоні турніру, де могла претендувати на місце серед восьми найсильніших команд і, відповідно, потрапляння до другого кошика.

Україна програла Північній Ірландії

Для цього українцям потрібно було посісти перше або друге місце у своїй групі. Однак поразка від Північної Ірландії не дозволила команді піднятися вище третьої позиції. У результаті збірна України опинилася серед восьми найгірших учасників дивізіону B і буде представлена в третьому кошику.

Таким чином, у кваліфікації Євро-2028 українці отримають суперників із першого, другого та четвертого кошиків. Також можлива зустріч із представником п’ятого кошика. Це залежатиме від того, до групи з чотирьох чи п’яти збірних потрапить Україна.

Водночас команди з третього кошика українцям у відборі не дістануться. До нього, крім України, вже потрапили Грузія, Ізраїль, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія та Словаччина.

Попередній склад кошиків перед жеребкуванням Євро-2028:

Перший кошик: Бельгія, Данія, Англія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія.

Другий кошик: Австрія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Північна Ірландія, Сербія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Уельс.

Третій кошик: Грузія, Ізраїль, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Словаччина, Україна.

Четвертий кошик: Вірменія, Болгарія, Кіпр, Фарерські острови, Фінляндія, Казахстан, Латвія, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

П’ятий кошик: Андорра, Азербайджан, Гібралтар, Ліхтенштейн, Литва, Мальта.

Кошики перед жеребкуванням. Джерело: x.com/FootRankings

Остаточний склад кошиків ще може змінитися. Косово, Ірландія, Шотландія та Словенія претендують на місця у другому або третьому кошику. Албанія, Білорусь, Естонія та Ісландія можуть опинитися у третьому або четвертому.

Жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи 2028 року заплановане на 6 грудня в Белфасті.

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