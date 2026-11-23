Збірна України внесла зміну у складі перед матчами ЧС-2027 з баскетболу

Чоловіча збірна України з баскетболу розпочинає підготовку до матчів другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. Команда зібралася 23 листопада в Порту.

Два тренування команда матиме 24 та 25 листопада. Вранці 26 листопада, в день гри, заплановано ранкове тренування, після якого збірна зіграє з Португалією.

Не допоможе збірній в матчах листопадового вікна форвард Андрій Войналович, який не встиг відновитися після травми. До складу команди приєднався капітан національної команди Денис Лукашов

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Максим Шульга ("Реал", Іспанія), Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Єгор Сушкін ("Харківські Соколи", Україна), Ілля Тиртишник ("Есперія Олімпія", Італія), Денис Лукашов (без клубу), Олексій Соловйов ("Харківські Соколи", Україна), Олександр Липовий (без клубу), Олександр Кобзистий (без клубу), Артем Ковальов ("Орду", Азербайджан), В’ячеслав Бобров ("Сталь Острув", Польща), Данііл Шеліст ("Ов’єдо", Іспанія), Ростислав Новицький ("Динамо", Румунія), Дмитро Скапінцев ("Лейма Корунья", Іспанія).

Денис Лукашов. Джерело: ФІБА

Перший матч листопадового вікна збірна України проведе 26 листопада на виїзді проти Португалії. Початок – о 21:00 за київським часом. 29 листопада українська команда зіграє номінально домашній поєдинок проти Чорногорії в Ризі, старт – о 18:30 (квитки тут). Трансляцію матчів дивіться на "Київстар ТБ" та "Суспільне Спорт".