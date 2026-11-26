Збірна України програла Португалії у відборі на ЧС-2027 з баскетболу

Чоловіча збірна України з баскетболу програла команді Португалії в 3-му турі другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027. Поєдинок у спортивно-конференц-центрі в Матозіньюші завершився з рахунком 95:90.

Айнарс Багатскіс. Джерело: ФІБА

Перша чверть відзначилася високою результативністю: обидві команди демонстрували влучність кидків, хоча й діяли без темпу. Чимало очок суперники набрали з лінії штрафних: загалом баскетболісти обох збірних отримали по сім-вісім можливостей для таких кидків.

При цьому в України вже на старті виникла проблема з втратами. За перші десять хвилин команда чотири рази втрачала володіння, тоді як Португалія не допустила жодної втрати. Українцям також не вдалося спровокувати суперника на помилки – 25:25.

Україна грамотно захищалася. Джерело: ФІБА

У другому періоді боротьба тривала, однак поступово українці почали діяти результативніше. Дмитро Скапінцев набирав очки з-під кільця, успішно боровся за підбирання в нападі та реалізовував кидки після передач партнерів.

Португальці зберігали щільність у рахунку завдяки кидкам Діогу Бріту, Рафаела Лісбоа й Траванте Вільямса. У середині другої чверті господарі майданчика продовжували чинити опір, однак Україна поступово вийшла вперед.

Україна вийшла вперед. Джерело: ФІБА

Особливо важливим став заключний відрізок перед перервою. Максим Шульга скористався втратами португальців і двічі завершив швидкі атаки результативними проходами. Потім захисник реалізував обидва штрафні кидки. Єгор Сушкін також двічі точно виконав штрафні, збільшивши перевагу української команди.

Португалія відповіла влучним кидком Гонсалу Делгаду за секунду до завершення чверті, але змінити становище в рахунку вже не встигла. На велику перерву збірні пішли за переваги України 48:42.

Португалія – Україна. Джерело: ФІБА

Після поновлення гри перевага українців швидко розтанула. Португальці почали третю чверть результативним триочковим Рафаела Лісбоа, а потім він же реалізував два штрафні кидки. Після влучного кидка Даніела Релвао господарі вийшли вперед, а Вільямс і Кейрош продовжили набирати очки. У результаті португальці організували ривок, який дозволив їм перетворити відставання у 6 очок на перевагу 53:48.

Одним із головних учасників цього відрізка став Рафаел Лісбоа, який набрав п’ять очок на початку ривка. Потім ініціативу в атаці підхопив Діогу Бріту. Він набрав вісім очок за третю чверть, зокрема реалізував триочковий і кілька разів успішно атакував з-під кільця.

Вільямс набирав очки. Джерело: ФІБА

Україна намагалася зупинити португальців. Данило Шеліст набрав три очки поспіль, Олександр Кобзистий реалізував триочковий, а Дмитро Скапінцев і Максим Шульга також відзначилися результативними діями. Однак господарі відповідали практично на кожну вдалу атаку українців.

В’ячеслав Бобров. Джерело: ФІБА

На заключних хвилинах третьої чверті збірна України скоротила відставання до одного очка. Олександр Ковляр реалізував триочковий за 26 секунд до сирени, зробивши рахунок 68:67 на користь Португалії. Але останнє слово залишилося за господарями: після передачі Ентоні Да Сілви Діогу Бріту закинув м’яч з-під кільця і встановив остаточний рахунок періоду: 70:67.

Португалія – Україна. Джерело: ФІБА

Четверта чверть стала справжньою грою нервів. За 3 хвилини до фінальної сирени рахунок був рівним – 82:82, однак кінцівку впевненіше провели господарі. Ковляр у ключовий момент викинув м’яч в аут, а потім схибив триочковий, тоді як суперники витиснули максимум зі своїх атак. За 67 секунд за рахунку 89:84 Багатскис узяв тайм-аут, але це не допомогло.

Ковляр не влучив важливий кидок. Джерело: ФІБА

Після невдачі в матчі з Португалією українці втратили перше місце в групі, однак зберегли другу позицію. У збірної України стільки ж перемог і очок, скільки в Іспанії та Грузії. Обидві команди виграли свої матчі дев’ятого туру: іспанці виявилися сильнішими за Чорногорію, а грузини перемогли Грецію.

Турнірна таблиця

Нагадаємо, що на основному етапі відбору українці почали з двох перемог – у листопаді 2025 року перемогли Грузію на виїзді з рахунком 92:79, а потім удома перемогли Данію з рахунком 88:71.

Перші поразки припали на лютневе вікно. Україна двічі поступилася Іспанії – 66:86 удома та 64:78 на виїзді. Саме ці результати стали двома єдиними поразками нашої збірної на першому етапі.

У серпні команда Багатскіса продовжила переможну серію. Спочатку в Ризі українці перемогли Грецію з рахунком 82:76, а потім на виїзді перемогли Чорногорію з рахунком 98:89.