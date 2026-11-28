Збірна України програла 3 хвилини Гренландії в естафеті Кубку світу з біатлону. Яке місце посіла наша збірна на фініші

Збірна України фінішувала на 18-му місці в одиночній змішаній естафеті на першому етапі Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті. Український дует Олександра Меркушина/Антон Дудченко поступився переможцям більш ніж на три хвилини, а несподіваним відкриттям гонки стала команда Гренландії, яка посіла п'яте місце.

Результати гонки

Уже після стартового етапу українська команда опинилася на 18-й позиції. Меркушина використала чотири додаткові патрони на двох вогневих рубежах і передала естафету з відставанням 37,2 секунди від лідера.

Дудченко на своєму першому етапі відпрацював значно точніше. Українець обмежився одним запасним патроном, завдяки чому підняв команду на три позиції. Після другої передачі Україна посідала 15-те місце, поступаючись лідерам 1 хвилину 9,2 секунди.

Однак на третьому етапі ситуація для нашої збірної погіршилася. Меркушина допустила п’ять промахів, використала всі три додаткові патрони й вирушила на два штрафні кола. У результаті Україна опустилася на 18-те місце, а відставання від команди-лідера зросло до 2 хвилин 7,7 секунди.

Антон Дудченко

На заключному етапі Дудченко допустив один промах, використавши один запасний патрон. Істотно змінити становище української збірної йому не вдалося. На фініші наша команда зберегла 18-ту позицію з результатом на 3 хвилини 10,6 секунди гіршим за переможців.

Перемогу в одиночній змішаній естафеті здобула збірна Швеції з результатом 36 хвилин 25,3 секунди. Друге місце посіла Німеччина, яка поступилася 2,9 секунди, третьою стала Франція з відставанням 5,3 секунди.

Гонку виграла Швеція

Головною несподіванкою гонки став виступ Гренландії. Її представники фінішували п’ятими, поступившись шведам лише 15 секунд. При цьому команда використала лише один додатковий патрон за всю гонку й не заробила жодного штрафного кола.

До фінішу дісталися 23 із 26 збірних, які стартували. Три команди, зокрема Велика Британія та Казахстан, зняли з дистанції як кругових.