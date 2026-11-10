"Загроза на рівні 99%": Росію хочуть повернути на ЧС з хокею, виключивши Україну. IIHF готує абсурдне рішення

Міжнародна федерація хокею (IIHF) справді розглядає варіант із поверненням збірної Росії на чемпіонат світу коштом української команди. В організації після рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) готують реінтеграцію представників країни-агресорки до елітного дивізіону першості, з якого можуть виключити саме "синьо-жовтих".

Про це в інтерв’ю виданню РБК-Україна заявив спортивний директор Федерації хокею України (ФХУ) Юрій Кириченко. За його словами, IIHF уже створила прецедент, понизивши в класі збірну Норвегії на молодіжному ЧС, замість якої до турніру включили збірну Росії.

Збірна України з хокею. Джерело: ФХУ

Юрій Кириченко. Джерело: Facebook Юрія Кириченка

"Загроза позбавлення України місця на ЧС-2027 – абсолютна. На рівні 99%. Ми ж бачимо, як вчинили зі збірною Норвегії? Вони викинули команду з найнижчим рейтингом з елітного дивізіону. Тому для збірної України ризики абсолютні. Сценарій повернення збірної Росії до еліти за рахунок збірної України – дуже реальний. Максимально наближений до реального. Нашою стороною було заявлено, що те, що ви зробили з Норвегією, ви точно захочете зробити й з нами. Тому давайте не вдавати, що це не так", – сказав Кириченко.

Нагадаємо, що "синьо-жовтих" можуть замінити на росіян на ЧС через пункт регламенту: представників РФ після зняття санкцій мають повернути до еліти замість команди, яка вийшла з другого місця дивізіону IA, якою і стала Україна. Наша збірна має стартувати на турнірі вперше за 20 років.

Склад учасників ЧС-2027 з хокею. Джерело: IIHF

Хокеїсти збірної Росії

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній головний тренер збірної Росії Володимир Крикунов виступив проти варіанта з виключенням української команди зі списку учасників чемпіонату світу з хокею 2027 року.