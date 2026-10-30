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Забив Яшину з 40 метрів: легенда "Динамо" Біба розповів про зустріч із Пеле та найяскравіший гол у кар’єрі
Андрій Біба виступав за "Динамо"
Якби серед футбольних уболівальників старшого покоління провели опитування про те, кого вони вважають одним із найпопулярніших гравців київського "Динамо" свого часу, впевнений, багато хто назвав би Андрія Бібу, якого з любов’ю звали Бібо́ном.
Чудове бачення поля робило Андрія головним організатором атак. Прекрасна техніка й уміння віддавати точні передачі поєднувалися в нього із сильним ударом із дальньої дистанції та вмінням підключатися до атак у штрафному майданчику, що нерідко завершувалося його власними голами. Свого часу Біба був душею команди та її капітаном.
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Я много лет знаком с Андреем Бибой и многое знаю о нем. Работая спортивным журналистом на телевидении, радио и в газетах, я не раз брал у него интервью и сохранил эти записи. Предлагаю вашему вниманию ответы Андрея Андреевича на пять вопросов, заданных в разные годы.
А нынешнему поколению болельщиков хочу представить визитную карточку знаменитого футболиста, заслуженного мастера спорта Андрея Бибы.
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Родился в 1937 году. В 1957-м, когда он выступал за команду Республиканской футбольной школы молодежи, тренер "Динамо" Олег Ошенков пригласил его в свою команду. В составе киевлян Биба играл на протяжении десяти лет.
В чемпионатах СССР он провел 248 матчей и забил 69 мячей. Трижды становился чемпионом страны – в 1961, 1966 и 1967 годах. Серебряный призер чемпионатов СССР 1960 и 1965 годов. Обладатель Кубка СССР 1964 и 1966 годов. Привлекался в первую и олимпийскую сборные СССР.
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– Андрей Андреевич, несомненно, три золотые осени в составе "Динамо" – память для вас. Но особенно памятна, наверняка, первая, чемпионская, в 1961 году?
– Конечно! "Динамо" впервые прервало 25-летнюю гегемонию московских клубов в чемпионатах страны. Наша досрочная победа была заслуженной. "Динамо" было сильнее своих соперников. В Киеве у нас собралась великолепная команда: Олег Макаров, Витя Каневский – наш капитан, Валера Лобановский, Йожеф Сабо, Вася Турянчик, Олег Базилевич, Толя Сучков, Юра Войнов, Коля Кольцов, Валя Трояновский, Володя Щегольков, Витя Серебряников, Игорь Зайцев. У каждого из них билось динамовское сердце. Я счастлив, что был игроком этой команды.
– В 1966 году вы стали лучшим футболистом страны. Ожидали такого признания?
– Не ожидал такого признания. В том чемпионском сезоне мы на девять очков опередили серебряного призера – СКА из Ростова-на-Дону. Выиграли и Кубок СССР.
Игралось мне легко в средней линии вместе с Сабо, Медвидем, Серебряниковым, Мунтяном. Я забил десять мячей. Как-то наш тренер Виктор Александрович Маслов сказал: "Покажите мне вашу полузащиту, и я скажу вам все о вашей команде". Что ж, у нас была очень сильная полузащита. А лучшим я стал благодаря своим великолепным партнерам.
– Разбег, удар – и мяч в воротах. Андрей Андреевич, вы не раз портили настроение голкиперам. Какой из забитых мячей особенно ярко отложился в вашей памяти?
– Каждый мяч, который я забил, – частичка футбольной жизни. Помню многие свои голы. Как говорил Маслов, "гол – это маленькое чудо". Особенно запомнился киевский матч 1965 года против московского "Динамо". Арбитр назначил штрафной удар в ворота гостей. До ворот было метров сорок. Москвичи начали выстраивать стенку. Я спросил своего приятеля Игоря Численко: "Число, зачем стенку выстраиваете? Я с такого расстояния не добью". В ответ Численко сказал, что, возможно, сам он стенку и не выстраивал бы, но так распорядился Лев Яшин.
Сначала я решил навесить мяч в штрафную площадку. Затем подумал: а почему бы не попытаться пробить? Разбежался чуть ли не с центра поля и приложился к мячу от души. Случается же такое! Мяч по какой-то непонятной траектории залетел прямо в "девятку". Отчаянный прыжок Яшина не спас его команду. Что творилось на трибунах – не описать!
Мы победили со счетом 1:0, а по итогам чемпионата стали серебряными призерами, отстав на одно очко от московского "Торпедо".
– В историю вы вошли и как автор первого гола киевского "Динамо" в еврокубках. Помните тот мяч, забитый 2 сентября 1965 года в ворота североирландского "Колрейна"?
– Конечно! В дебютном для нас матче Кубка обладателей Кубков мы забили скромному "Колрейну" шесть мячей. Первый гол, который я забил, вошел в историю, потому что это был самый первый динамовский мяч в еврокубковых турнирах. В ответном матче в Киеве мы забили еще четыре мяча в ворота гостей из Северной Ирландии.
– В 1965 году сборная СССР встречалась в Москве со сборной Бразилии. Вы называли Пеле "игроком от Бога". Что осталось в памяти от той встречи?
– На память об этом матче у меня остался автограф "Короля футбола". Мечтал заполучить футболку Пеле, но я был далеко не единственным, кто хотел получить футболку с десятым номером бразильцев. Прозвучал финальный свисток, а я оказался далеко от Пеле.
На послематчевом банкете в ресторане "Метрополь" мы сидели друг напротив друга. Ничего подходящего для автографа у меня под руками не нашлось. Тогда я попросил Пеле расписаться на двух десятирублевых купюрах. Он любезно согласился. Так у меня и осталась память о встрече с великим футболистом.
Бибон – навсегда в истории "Динамо"
В 33 года Андрей Биба завершил выступления за киевское "Динамо", но с футболом не расстался. После ухода из столичного клуба он играл за другие команды, а затем посвятил себя тренерской и селекционной работе.
Для болельщиков, заставших его игру, Биба навсегда остался не просто выдающимся полузащитником. Он был капитаном, организатором атак и человеком, вокруг которого объединялась команда.
Его имя связано с первым чемпионством "Динамо" в советской истории, с яркими победами середины 1960-х и с первым еврокубковым голом киевлян. А воспоминания самого Андрея Андреевича позволяют увидеть за этими достижениями живого человека – скромного, преданного футболу и благодарного своим партнерам. Таким и запомнился Бибон – один из тех, кто создавал историю великого клуба.
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