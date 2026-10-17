Забарний забив гол, перевернув матч і допоміг ПСЖ здобути перемогу у чемпіонаті Франції. Відео
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Український захисник Ілля Забарний забивперший гол у сезоні 2026/27 і допоміг ПСЖ обіграти "Страсбур" у виїзному матчі сьомого туру чемпіонату Франції. Парижани поступалися в рахунку, але після голу футболіста збірної України зрівняли рахунок і забили ще два голи, перемігши з рахунком 3:1.
Ілля Забарний
"Страсбург" відкрив рахунок на 17-й хвилині. Джованні Рейна вразив ворота гостей і вивів господарів уперед.
ПСЖ зрівняв рахунок на 77-й хвилині. Усман Дембеле прострілив з правого флангу у штрафний майданчик, де Забарний залишився без опіки захисників. Українець перебував у воротарському майданчику й одним дотиком відправив м’яч у сітку, зрівнявши рахунок 1:1.
Після цього парижани забили ще двічі. На 88-й хвилині відзначився Дембеле, а на 90+3-й хвилині Дезіре Дуе встановив остаточний рахунок зустрічі.
Для Забарного цей гол став першим у сезоні 2026/27 і другим за час виступів у ПСЖ. Українець перейшов до французького клубу влітку 2025 року.
Забарний забив гол.
Джерело: Кадр із відео
ПСЖ став першим клубом у європейській кар'єрі захисника, за який він забив більше одного гола. До переходу в Париж Забарний виступав за київське "Динамо" та англійський "Борнмут", забивши по одному голу за кожен із цих клубів.
Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля забив свій перший гол за ПСЖ у матчі 6-го туру чемпіонату Франції проти "Осера" у вересні 2025 року.
До цього на клубному рівні З...
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