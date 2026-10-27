"За свою країну, за Хорватію": гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, зробив гучну заяву

Зірковий гімнаст із Черкас Ілля Ковтун, який відмовився виступати за збірну України та перейшов під прапор Хорватії, висловив захват срібною медаллю чемпіонату світу-2026. 23-річний спортсмен, який змінив громадянство, став другим у вправах на брусах і назвав цю подію неймовірно значущою.

Про це Ковтун заявив в інтерв’ю виданню Jutarnij List. Віцечемпіон Олімпійських ігор у Парижі-2024 у складі української національної команди додав, що йому не потрібна додаткова мотивація для виступів за нову країну, до якої він перебрався після вторгнення Росії.

Ковтун (ліворуч) здобув меда... Розгорнути

"Звісно, я радий. Це моя третя медаль для Хорватії, але найголовніше – що тренери задоволені. Мені не потрібна додаткова мотивація. Ми займаємося цим, тому що самі цього хочемо, тому що любимо цю справу. А коли виступаєш за свою країну – як я зараз за Хорватію – на великих змаганнях, це надає події особливої значущості. Моя історія – наче з книжки чи фільму. Досить цікава. Відтоді, як я вперше приїхав до Осієка, усе складається чудово", – сказав Ковтун.

Гімнаст Ілля Ковтун. Джерело: instagram.com/_kovtun_gym_

Напередодні Ілля прокоментував провал у багатоборстві на чемпіонаті світу в Нідерландах, де він сенсаційно посів 11-те місце. Також ексукраїнець відзначився ганебним вчинком із росіянином.

До цього гімнаст назвав рішення відмовитися від українського громадянства і перейти до збірної Хорватії найскладнішим у кар’єрі. Крім того, він розповів, як порадував Україну.

Раніше в інтерв’ю OBOZ.UA тренерка гімнаста Ірина Горбачова зазначала, що наша країна нічого не вклала в підготовку її підопічного до ОІ-2024.

Ілля Ковтун. Джерело: instagram.com/crogymnastics/

Ковтун (другий праворуч) у збірній України. Джерело: europeangymnastics.com

У серпні Ковтун виграв "золото" чемпіонату Європи у багатоборстві, випередивши на одну тисячну представника РФ. Після цього у збірній Росії назвали Іллю слабким суперником.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля безглуздо виправдався за відмову виступати за збірну України та перехід до хорватської національної команди.