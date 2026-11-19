"За пропаганду": легенда спорту оцінив слова першої ракетки Росії на адресу Світоліної

Легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек критично висловився про російську тенісистку Мірру Андрєєву після її слів у фіналі Підсумкового турніру. Олімпійський чемпіон Нагано-98 наголосив, що представниця РФ після матчу з українкою Еліною Світоліною ні слова не сказала про вторгнення своєї країни в Україну.

Про це Гашек написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter. Дворазовий володар Кубку Стенлі поклав на керівництво Жіночої тенісної асоціації (WTA) відповідальність за те, що російські спортсменки продовжують пропагувати війну.

Мірра Андрєєва в кольорах України.

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"Російська тенісистка не сказала жодного слова, щоб засудити імперіалістичну війну, яку веде Росія, або жахливі злочини, скоєні її країною. Тепер їй доведеться все життя жити з усвідомленням того, що через її участь у цьому турнірі люди загинули й були покалічені. WTA і країна, у якій проходив турнір, несуть повну відповідальність за участь у ньому російської громадянки Андрєєвої, а також за масштабну пропаганду імперіалістичної війни, яку веде Росія", – наголосив Гашек.

Андрєєва після фіналу Підсумкового турніру звернулася до Світоліної зі словами про її грандіозні успіхи на корті після народження доньки. А один з іспанських журналістів накинулася з критикою на нашу тенісистку.

Домінік Гашек. Джерело: X/Twitter Домініка Гашека

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