З ким має зіграти Україна на першому за 20 років ЧС з хокею, де її місце може зайняти Росія

Збірна України з хокею може зіткнутися з цілком абсурдною ситуацією і втратити місце на чемпіонаті світу 2027 року, куди наша команда пробилася вперше за 20 років. "Синьо-жовтим" загрожує виключення після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) ухвалив рішення про негайне повернення Росії до міжнародних турнірів.

Згідно з технічною документацією, Міжнародна федерація хокею (IIHF) має поновити агресорів в елітному дивізіоні ЧС, де вони виступали до відсторонення через вторгнення в Україну. Водночас росіяни займуть місце команди, яка підвищилася в класі з другого місця дивізіону IA за підсумками ЧС-2026, що зробили саме наші хокеїсти.

Хокеїсти збірної України. Джерело: IIHF

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

Наприкінці травня IIHF сформувала групи ЧС-2027, який прийматиме Німеччина. Українці потрапили до компанії зі Швейцарією, Фінляндією, Швецією, Німеччиною, Латвією, Австрією, Словенією. Паралельно одна з одною зіграють Канада, США, Чехія, Словаччина, Данія, Норвегія, Казахстан, Угорщина.

Сам світовий чемпіонат заплановано на період із 13 до 30 травня. При цьому Німеччина вже виступила із засудженням рішення CAS, зазначивши, що приїзд росіян матиме наслідки. Крім того, Фінляндія пригрозила бойкотом чемпіонату-2027, якщо до турніру допустять збірну РФ.

Склад учасників ЧС-2027 з хокею. Джерело: IIHF

Хокеїсти збірної Росії

Як повідомляв OBOZ.UA, у Росії вже вимагають від IIHF виключити збірну України зі списку учасників ЧС-2027.