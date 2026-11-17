З 38 метрів у власні ворота. У чемпіонаті України забито "найнеймовірніший автогол в історії футзалу". Відео

Незвичайний автогол стався в матчі чемпіонату України з футзалу за участю івано-франківського "Урагану". 18-річний Станіслав Шклярук відправив м’яч у власні ворота ударом приблизно з 38 метрів, причому сталося це 14 листопада, у день його народження.

Станіслав Шклярук. Джерело: ФК Ураган

Епізод стався під час матчу в Хмельницькому проти місцевого "Сокола". На той момент "Ураган" уже значно поступався в рахунку й використовував тактику з п’ятьма польовими гравцями. У цій розстановці брав участь і Шклярук.

Автогол був забитий з 38 метрів. Джерело: Кадр із відео

Отримавши м’яч у районі штрафного майданчика суперника, футзаліст спробував віддати пас назад своєму воротарю Іллі Приходьку. Однак передача виявилася настільки сильною й неточною, що м’яч покотився через увесь майданчик у бік порожніх воріт "Урагану".

У соцмережах цей удар уже встигли назвати "найнеймовірнішим автоголом в історії українського футзалу".

Станіслав Шклярук забив автогол

Приходько кинувся за м’ячем, але не встиг його зупинити. Зустріч завершилася з рахунком 8:2 на користь "Сокола".