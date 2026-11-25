"Йому краще повернутися": чемпіон світу повідомив про проблеми Усика

Німецький чемпіон світу в суперважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) підтримав рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) опуститися на дивізіон нижче. За словами володаря поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC), наш співвітчизник завжди мав проблеми з набором маси.

Про це Кабаєл заявив в інтерв’ю журналістам видання Boxing Scene. За словами 35-річного боксера з Леверкузена, Усик ухвалив ідеальне рішення повернутися до вагової категорії, яка є для нього природною, адже для надважкого дивізіону він надто маленький.

Усик і Чисора з бургерами. Джерело: Instagram Олександра Усика

Агіт Кабаєл

"Думаю, в Усика є проблема з вагою. У суперважкій вазі моя природна вага становить близько 118 кг, а під час тренувального табору я скидаю дев’ять кілограмів. А Усику, щоб вийти на бій, доводиться спеціально їсти, щоб набрати масу. Це справді серйозна проблема: ти маєш важко тренуватися і водночас змушувати себе їсти. Тому, на мою думку, йому краще повернутися у важку вагу", – сказав Кабайел.

Нагадаємо, наш співвітчизник анонсував зміну дивізіону і назвав американця Давида Бенавідеса (32-0, 25 КО) ідеальним для себе суперником. У відповідь той зухвало відреагував на цей виклик.

Олександр Усик і Агит Кабаєл.

Давид Бенавідес

Як повідомляв OBOZ.UA, штучний інтелект зробив прогноз на бій Олександра Усика та Давида Бенавідеса.