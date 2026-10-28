"Їй ставало гірше": Монфіс зробив нову заяву про розлучення зі Світоліною, розповівши про її "внутрішніх демонів"

Французький тенісист Гаель Монфіс зізнався, що переживає важкий психологічний період на тлі розлучення з українкою Еліною Світоліною. 40-річний парижанин зазначив, що наша співвітчизниця також зіткнулася із серйозними проблемами, які й підштовхнули її до рішення розлучитися з чоловіком.

Про це Монфіс відверто розповів під час прямого ефіру на платформі Twitch, пише видання L'Equipe. Колишній шостий номер світового рейтингу також закликав уболівальників із розумінням поставитися до рішення двох спортсменів, адже вони переживають такі самі емоції та почуття, як і всі люди навколо.

Гаель Монфіс. Джерело: Instagram Гаеля Монфіса

"Зараз я не можу тренуватися так, як хочу, і психологічно я не в найкращій формі – не буду вдавати. Я менше тренуюся, гірше харчуюся. Ситуація була складною, усе розвивалося дуже стрімко. Еліна – неймовірна людина, люди цього просто не усвідомлюють. У неї є власні почуття, власні внутрішні демони. Ми й досі дуже близькі, у нас є маленька донька. Не хочу вдаватися в подробиці нашого особистого життя, але ми багато чого пробували, їй ставало гірше. Для мене важливо, щоб люди пам’ятали: ми – звичайні люди, у нас є власні проблеми, і ми не завжди можемо контролювати все, що відбувається в нашому житті", – сказав Монфіс.

Еліна Світоліна розійшлася з Монфісом. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

До цього француз вирішив достроково завершити кар’єру на тлі розлучення зі Світоліною. Однак пізніше Гаель змінив свою позицію.

Раніше Світоліна закликала вболівальників не шукати винних, а також висловила цілковиту підтримку чоловікові. Також наша тенісистка знялася з турніру в японському Токіо.

Еліна Світоліна вийшла заміж... Джерело: Instagram Юліани Світоліної Розгорнути

Монфіс з Еліною та їхньою донькою Скай. Джерело: Instagram Гаеля Монфіса

Нагадаємо, Еліна та Гаель почали зустрічатися у 2019 році. Через два роки вони оголосили про розрив стосунків, однак пізніше знову стали парою. 16 липня 2021-го українка та француз зіграли весілля, а вже в жовтні-2023 у них народилася донька Скай.