Ярмоленко зірвався після історичного гола та отримав червону картку. Відео

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко отримав пряму червону картку на останній хвилині першого тайму матчу 11-го туру Прем’єр-ліги з "Кривбасом". Українець в ігровій ситуації з незрозумілої причини щосили вдарив по ногах суперника просто на очах у арбітра.

Суддя миттєво відреагував на грубість ветерана гостей та вилучив його з поля. Це сталося лише через п’ять хвилин після того, як Ярмоленко побив рекорд результативності за всю історію чемпіонату України з футболу, забивши свій 125-й гол.

Ярмоленко отримав червону ка... Джерело: скриншот відео УПЛ ТВ Розгорнути

Зазначимо, що на той момент "Динамо" вже вело в рахунку 2:0. До нового рекордсмена УПЛ відзначився форвард гостей Матвій Пономаренко, який замкнув подачу саме Андрія.

Ярмоленко переписав історію УПЛ. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Для киян це третій поєдинок під керівництвом польського тренера Мацея Кендзьорека, який змінив Ігоря Костюка. У першій зустрічі за нового наставника "біло-сині" перемогли "Кудрівку" у чемпіонаті, однак потім без шансів вилетіли з національного Кубка від донецького "Шахтаря".