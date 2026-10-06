Блог | "Якби у суперників не було Блохіна..." Як "Динамо" змусило "Баварію" капітулювати та завоювало Суперкубок УЄФА

У вересні 1975 року на полі Олімпійського стадіону в Мюнхені в першому матчі за Суперкубок УЄФА зійшлися дворазовий володар Кубка чемпіонів, мюнхенська "Баварія" та володар Кубка кубків – київське "Динамо".

Гол, який забив на 67-й хвилині Олег Блохін, пригнітив чемпіона Німеччини та його численних уболівальників. Про перший мюнхенський матч OBOZ.UA розповідав у першій публікації. Сьогодні мова піде про повторну зустріч у Києві.

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6 октября 1975 года этого вечера с нетерпением и волнением ожидали миллионы поклонников футбола нашей страны. Около 650 тысяч заявок, из них 250 тысяч из Киева, 395 тысяч из других городов и 5 тысяч из-за рубежа, поступило в Управление спортивных сооружений. В тот вечер, в тот понедельник, трибуны Центрального стадиона вместили 102 тысячи счастливчиков.

4 октября в Динамовский клуб поступила телеграмма из Мюнхена: "Прибываем в воскресенье, 5 октября, в 18:10. Просим организовать тренировку в 19:00, ужин в 20:30. Борщ, бифштекс, салат из свежих овощей, жареная картошка и свежие фрукты. Президент футбольного клуба "Бавария" Вильгельм Нойдек".

Медали до Киева не долетели

В воскресенье, 5 октября, ровно в 18:10 самолет, вылетевший из Мюнхена с футболистами "Баварии", руководством клуба и журналистами, приземлился в Борисполе.

Прилетел в Киев и Суперкубок. Внушительная 15-килограммовая чаша, вся в золоте и серебре. Ее изготовление обошлось в 20 тысяч долларов.

Пообщавшись накоротке с журналистами, футболисты "Баварии" прямо с Борисполя отправились на Центральный стадион. Посмотреть на тренировку именитых гостей собралось несколько тысяч болельщиков. А посмотреть было на кого: Майер, Шварценбек, Беккенбауэр, Румменигге, Шустер и другие.

Прилетел в Киев из Рима и президент УЕФА Артемио Франки. Настроение ему испортило то, что дипломы и медали находились в чемодане президента, который был сдан в багаж, но до Киева не долетели, где-то затерявшись в пути.

За десять дней до игры с "Баварией" лидер чемпионата страны, "Динамо", провел календарную встречу в Москве с ЦСКА – завершилась она результативной ничьей 1:1. Готовились подопечные Валерия Лобановского к матчу на своей базе в Конча-Заспе. Тогда она не была такой комфортной, как нынешняя.

Ровно в 19:00 6 октября начался матч, и сразу хозяева заиграли активно. До 35-й минуты гости практически не беспокоили Евгения Рудакова. Как и в первой игре, очень активен был Блохин.

И за пять минут до свистка на перерыв он вновь испортил настроение Майеру, послав мяч в дальний от него нижний угол – 1:0.

В хорошем настроении провели 15 минут перерыва зрители. Утверждают, что в футбольном антракте они съели 40 тысяч бутербродов, 25 тысяч бубликов, 20 тысяч пачек печенья, а запили все это съеденное 3600 литрами кваса с 65 тысячами бутылок фруктовой и минеральной воды. Я работал на том матче, и в буфете ложи прессы съел в перерыве три бутерброда и выпил две бутылки лимонада.

Приговор исполнил Блохин

На 53-й минуте в метрах 25-ти от ворот "Баварии" сбивают Олега Блохина. И пока Мунтян и Веремеев решали, кому из них пробить штрафной, экзекуцию решил совершить Блохин. Мяч после его удара полетел по низкой траектории в обход стенки, мимо Майера, и оказался в воротах.

Это был третий гол будущего обладателя "Золотого мяча" в двух матчах с "Баварией". Попытки гостей забить хотя бы мяч престижа успехом не увенчались. А силы хозяевам прибавляли громогласные "Молодцы". Суперкубок УЕФА наш!

Эту победу футбольный Киев праздновал до утра. Сколько было выпито горячительных напитков, пива, вина… Таких данных у меня нет. Как и нет сомнений, что это была не одна тысяча литров.

Но вернемся на Центральный стадион. Диттмар Крамер, поздравив победителя с заслуженным успехом, заявил: "Киевское "Динамо" доказало, что является сегодня одной из лучших команд Европы. От Блохина я в восторге. Это экстра-класс. Я был бы счастлив, если бы в моей команде играл Блохин. Мы бы глубоко запустили руку в карман, чтобы приобрести его".

Валерий Лобановский: "Такие игры – вершина футбола. Претензии к подопечным всегда есть и в случае победы, и в случае поражения. Сегодня претензий очень мало".

Франц Беккенбауэр, капитан "Баварии": "Если бы у соперников не было Блохина, можно было бы на что-то рассчитывать. Однако не только левый крайний киевлян показал суперигру. Все его партнеры играли великолепно. Возьму на себя смелость сказать, что киевское "Динамо" ныне одна из сильнейших команд не только в Европе, но и в мире. Желаю им успеха в предстоящем турнире Кубка чемпионов".

И во втором победном матче победу добыли 11 динамовских игроков: Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Буряк, Веремеев, Онищенко, Блохин.

Спасибо вам, динамовцы, за тот блестящий успех, за удовольствие, которое вы подарили, за чувство гордости за наш футбол, за сбывшуюся мечту – Суперкубок Европы.

К сожалению, покинули этот футбольный мир некоторые творцы великолепной победы "Динамо". Нет уже с нами наставников команды Валерия Васильевича Лобановского и Олега Петровича Базилевича, игроков Евгения Рудакова, Валерия Зуева, Виктора Колотова, Анатолия Конькова, Михаила Фоменко, Владимира Мунтяна, Владимира Трошкина… Пока мы о них помним, они живы, а помнить о них будут долго.