"Як же вони нас бояться!" В Росії влаштували істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова різко розкритикувала Нідерланди, які відмовилися впускати до країни російських гімнасток на чемпіонат світу. Депутатка Державної думи, сказавши "нас бояться", звинуватила європейців у порушенні принципів чесної конкуренції.

Про це Журова заявила в інтерв’ю пропагандистському виданню "Советский спорт". Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна обурилася, що Міжнародна федерація World Gymnastics не стала на захист лідерів збірної Росії, які втратили можливість виступити на турнірі.

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

Росію не допустили до ЧС. Джерело: Ілюстрація, згенерована штучним інтелектом

"Тут можна сказати лише одне: це аж ніяк не політика, а просто недобросовісна конкуренція. І що б вони не говорили, як би не намагалися переконати нас у протилежному, інших слів немає – повне беззаконня. Шкода, що Міжнародна федерація не реагуватиме. Самим приймати рішення про те, як діяти в цій ситуації, – теж не вихід. Не хотілося б, щоб подібне відбувалося за рік до Олімпіади, коли спортсмени вже борються за ліцензії. Ось що найнеприємніше. За півтора року до Олімпіади починаються відбіркові змагання, потрібно здобувати ліцензії. Ось у чому проблема. Як же вони нас бояться!" – сказала Журова.

Світлана Журова. Джерело: РІА "Новости"

Російська гімнастка Ангеліна Мельникова. Джерело: Воронезькі новини

Напередодні олімпійська чемпіонка Ангеліна Мельникова підтвердила, що не отримала візу для участі в чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Нідерландах, назвавши це нелюдським ставленням.

Як повідомляв OBOZ.UA, Європейський гімнастичний союз остаточно затвердив нові правила участі російських спортсменів у своїх змаганнях щодо прапора та гімну.