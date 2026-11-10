"Як можна не викликати?" Названо футболіста, якого Мальдера несправедливо відчепив від збірної України

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Кравець висловив здивування через відмову тренера збірної України Андреа Мальдери викликати до команди воротаря Андрія Луніна на листопадові матчі Ліги націй. За його словами, голкіпер мадридського "Реала" демонструє найвищий клас, коли виходить на поле у складі свого клубу.

Про це Кравець заявив в ефірі свого YouTube-каналу. Колишній футболіст національної команди наголосив, що, попри відсутність стабільної ігрової практики, Лунін є дублером одного з найкращих воротарів світу Тібо Куртуа і постійно прогресує.

Лунін у матчі з "Ман Сіті". Джерело: ФК "Реал" Мадрид

Збірна України з футболу

"Питання в тому, чому немає Луніна. Він виходить на Класіко проти "Барселони" в основному складі. Я не розумію, як воротаря, який сидить на лаві запасних у Куртуа, можна не викликати до збірної. На мій погляд, він заслуговує на виклик. Думаю, кожен футболіст хоче приїхати до збірної. Раніше я їздив травмованим, із переломами, але мені дуже хотілося", – сказав Кравець.

Нагадаємо, що 14 листопада збірна України зіграє на виїзді з Північною Ірландією, якій програла в "домашньому" матчі 0:3. "Синьо-жовті" відстають від британців на 4 очки в турнірній таблиці. Після цього 17-го підопічні Мальдери приймуть Грузію.

Артем Кравець. Джерело: скриншот відео YouTube-каналу Артема Кравця

Головний тренер збірної Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

Як повідомляв OBOZ.UA, Андреа Мальдера був змушений змінити склад збірної України після матчу "Шахтаря" та "Динамо" в Прем'єр-лізі.