"Як можна мене ненавидіти?" Костюк розповіла, що їй довелося пережити після матчу із Соболенко

Друга ракетка України Марта Костюк зіткнулася з хвилею хейту після того, як не потиснула руку й не згадала у своїй промові Аріну Соболенко після фіналу турніру в австралійському Брісбені. Наша співвітчизниця поступилася тенісистці, яка на той момент була першою ракеткою світу, однак проігнорувала білоруску.

В інтерв’ю журналістці Марічці Падалко киянка зізналася, що була шокована не лише самим фактом негативу на свою адресу, а й тим, що він ішов від звичайних уболівальників. За словами Костюк, її сторінки в соціальних мережах атакували не лише боти, а й прихильники Соболенко, яка не засуджує війну РФ проти України.

Костюк після фіналу турніру в Брісбені

Аріна Соболенко

"В Брісбені, коли я програла фінал і зрозуміла, що не потисла руку і не згадала свою суперницю в промові, я отримала дуже велику кількість хейту. Для мене було найобразливіше, що це були не просто боти, а це також були просто якісь фанати, люди і живі люди. І в той момент у мене у батьків не було тепла, були у нас знайомі, в яких взагалі було ноль градусів в квартирі, не було води, нічого. Тому для мене це було, не знаю абсолютно по-людськи незрозуміло, як можна мене за це ненавидіти або мені казати якісь погані речі онлайн", – сказала Костюк.

Крім того, Костюк розповіла про своє ставлення до російської мови на тлі агресії РФ, згадавши про те, що в дитинстві їй було важко говорити виключно українською через оточення.

Соболенко має зв’язки з Лукашенком. Джерело: Tribuna.by

Марта Костюк

Як повідомляв OBOZ.UA, Марта Костюк розповіла, як її мама-тренерка поводиться з дітьми, які говорять російською мовою між заняттями.