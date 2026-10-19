"Я вам не скажу": Ярмоленко прокоментував фіаско "Динамо", яке призвело до відставки головного тренера

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко визнав закономірність поразки команди від житомирського "Полісся" у 9-му турі Прем'єр-ліги України. Досвідчений півзахисник підкреслив, що на сьогодні рівень гри "біло-синіх" не відповідає очікуванням і цілям клубу.

Про це Ярмоленко заявив в інтерв’ю офіційному сайту "Динамо". За його словами, у поєдинку проти "Полісся" футболісти "Динамо" не змогли створити гострих моментів біля воріт суперників, незважаючи на те, що житомирська команда з п’ятої хвилини грала в меншості.

"Динамо" у більшості програло "Поліс’ю". Джерело: ФК "Полісся"

Андрій Ярмоленко. Джерело: ФК "Динамо" Київ

"Про що ми говорили в роздягальні, я вам не скажу. А що стосується самого матчу, то вважаю, що все склалося закономірно. Одна команда хотіла перемогти, а інша, можливо, теж прагнула цього, але не змогла знайти ключі до оборони "Полісся". Тому вважаю, що результат справедливий, а перемога "Полісся" – заслужена, вітаю їх. Умови були однаковими для обох команд. Гадаю, ця поразка має стати для нас певним поштовхом. Треба бути чесними з собою та з уболівальниками: наразі ми перебуваємо не на тому рівні, на якому маємо бути", – сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, що після поразки в Житомирі київське "Динамо" оголосило про відставку головного тренера Ігора Костюка та назвало його тимчасового наступника.

"Полісся" забило три голи "Динамо". Джерело: ФК "Полісся"

Ігор Костюк. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний нападник київського "Динамо" Максим Шацких погодився стати новим тренером команди. Також очолити столичний клуб хотів колишній наставник збірної Румунії.