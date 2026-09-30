"Я ухвалив рішення..." Кріштіану Роналду зробив офіційну заяву після скандалу у збірній Португалії

Кріштіану Роналду офіційно залишив табір збірної Португалії після пресконференції головного тренера та розмови з президентом Португальської футбольної федерації. Футболіст заявив, що пізніше розповість португальцям про причини свого рішення.

Роналду повідомив про своє рішення у дописі в соціальних мережах. За словами футболіста, воно було ухвалено після спілкування головного тренера національної команди з пресою та особистої розмови з керівником федерації.

"Після пресконференції головного тренера та після розмови з президентом Португальської футбольної федерації я прийняв рішення покинути табір збірної", – написав Роналду у своєму Instagram.

Роналду пішов зі збірної Португалії Джерело: https://www.instagram.com/cristiano

При цьому 41-річний Кріштіану не став розкривати подробиці того, що сталося. Знаменитий нападник зазначив, що в майбутньому має намір розповісти португальцям про причини свого відходу з національної збірної, якій, за його словами, він завжди був відданий.

"Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які призвели до мого відходу з національної збірної, якій я завжди присвячував себе", – заявив легендарний спортсмен.

Знаменитий спортсмен відмовл... Розгорнути

На завершення свого звернення Роналду побажав успіху Португалії та всім партнерам по збірній.

"Настав час побажати успіху Португалії та всім моїм товаришам по команді, без винятку", – написав футболіст.