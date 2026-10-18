"Я іноді пропонувала їй..." Мама Магучіх зробила відверте зізнання про доньку
Ольга Магучих розповіла, що...
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Ольга Магучіх розповіла, як Ярослава з дитинства ставилася до тренувань і чому родині було нелегко звикнути до постійних розлук зі спортсменкою. Мати олімпійської чемпіонки зі стрибків у висоту зізналася, що іноді пропонувала доньці відпочити від занять, але та незмінно обирала спорт.
У дитинстві Ярослава відрізнялася активністю та сміливістю, любила лазити по деревах, співати й мріяла стати співачкою. Вона навіть казала, що збиратиме стадіони. До легкої атлетики дівчинку привела старша сестра, а мати сподівалася, що заняття спортом допоможуть їй стати спокійнішою вдома.
"Я іноді пропонувала їй: "Може, ти пропустиш тренування?" Ну, коли було якесь свято, вона завжди казала: "Спочатку тренування, а потім святкування"", – згадала Ольга в інтерв’ю YouTube-каналу Мінмолодьспорту.
Перші нагороди Магучіх отримала ще в дитинстві. У 2008 році вона здобула диплом за біг на 60 метрів з бар’єрами, а в 2010-му отримала грамоту за стрибки у висоту.
Ольга розповіла, що родина намагалася бути присутньою на змаганнях доньки в Україні, а на міжнародні старти приїжджала за можливості. Коли Ярослава почала серйозно займатися спортом, поїздок на турніри та тренувальні збори стало більше. Для матері найважчими виявилися тривалі розлуки з донькою.
"Я завжди хвилювалася за її здоров’я, як кожна мати", – зазначила Ольга.
Ольга Магучіх.
Джерело: Кадр із відео
Вона також розповіла, що вважає доброту однією з головних рис характеру Ярослави. За словами матері, донька успадкувала цю рису від неї.
Окремо Ольга згадала про олімпійську перемогу спортсменки в Токіо. Коли Ярослава стала чемпіонкою Ігор, мати пережила сильні емоції, плакала від радості та пишалася досягненням доньки.
Ольга Магучіх показала архівні фото.
Джерело: Кадр із відео
Сама Магучіх розповіла, що перед вирішальним стрибком уявляє себе птахом. Під час розбігу вона намагається ні про що не думати, а усвідомлює результат уже після приземлення.
Ольга підкреслила, що завжди вірила в доньку і підтримувала її вибір. Вона також подякувала тренерці Тетяні Володимирівні, яка помітила її спортивні здібності в дитинстві та допомогла розпочати шлях у легкій атлетиці.
Ольга Магучіх показала знімк...
Джерело: Кадр із відео
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На завершення мати побажала Ярославі здійснити все, що вона задумала, незалежно від того, який напрямок вона обере в майбутньому.
"Краще спробувати і потім пошкодувати, ніж не спробувати і потім шкодувати про це", – сказала Ольга.
Ольга Магучіх.
Джерело: Кадр із відео
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