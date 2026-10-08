World Gymnastics ухвалила нове рішення щодо Росії

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) розширив можливості застосування винятків для російських та білоруських спортсменів на змаганнях під егідою організації. Тепер обмеження, встановлені місцевою владою, можуть враховуватися незалежно від того, коли було затверджено турнір.

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У травні 2026 року Виконком ухвалив рішення зняти всі обмеження щодо російських і білоруських спортсменів, посилаючись на принцип рівного ставлення до учасників незалежно від їхньої національності, а також на фундаментальні цінності спорту. Організація заявила про необхідність забезпечити спортсменам повноцінне представництво на змаганнях.

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У липні World Gymnastics окремо роз'яснила порядок застосування травневого рішення. Тоді стало зрозуміло, що на деяких турнірах його повна реалізація неможлива через обов'язкові вимоги та обмеження, що діють у країнах проведення змагань.

У новому рішенні Виконком підтвердив, що, в принципі, російським і білоруським спортсменам має бути надано повне представництво на всіх змаганнях, санкціонованих World Gymnastics. При цьому передбачена можливість винятків в окремих випадках.

Російські гімнастки

Такі винятки допускаються, якщо рішення або обмеження місцевої влади не дозволяють повністю застосувати стандартні правила організації. Тепер це положення поширюється і на змагання, які були розподілені після травневого рішення.

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Таким чином, дата проведення турніру більше не є умовою для застосування винятків. World Gymnastics залишила за собою можливість враховувати вимоги влади країни, в якій проводиться кожне конкретне змагання.