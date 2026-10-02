"Вже просто чекаю": футболіст збірної Росії рознився, як важко без міжнародних турнірів

Футболіст збірної Росії Ігор Дівєєв поскаржився на нібито несправедливе відсторонення представників країни-агресора від міжнародних змагань. Захисник московського ЦСКА зазначив, що з нетерпінням чекає на допуск до турнірів, однак поки що не вірить у жодні чутки.

Про це Дівєєв заявив в інтерв’ю пропагандистському виданню "Російська газета". За словами спортсмена, найбільше у складі національної команди страждають молоді гравці, які зараз не можуть конкурувати на міжнародній арені.

Збірна Росії з футболу. Джерело: РФС

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"Я вже просто чекаю на той момент, коли приїду до збірної, і Валерій Георгійович скаже: "Так, хлопці, готуємося до відбіркових матчів". Ось тоді я повірю, що ми повернулися. А так... Іноді читаю якісь новини, хтось щось пише, про щось говорить… Нам усім хочеться виступати й на чемпіонаті світу, Європи, в єврокубках, а не лише в Прем’єр-лізі, Кубку та в товариських матчах. Молодим у цьому плані ще важче. Я хоч зачепив чемпіонат Європи", – сказав Дівєєв.

Раніше почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков поскаржився на "відкритих ворогів" РФ у Європі та світі.

Ігор Дівєєв. Джерело: РФС

Росія ізольована від світового футболу.

Як повідомляв OBOZ.UA, в УЄФА відмовилися виконувати рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який зняв усі санкції з російських спортсменів.