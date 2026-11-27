"Вийшло ще гірше": українські біатлоністки зазнали фіаско в першій гонці нового сезону Кубку світу. Результати

Українські біатлоністки невдало стартували в новому сезоні Кубка світу, перший етап якого приймає фінська Контіолахті. Найкращою у складі "синьо-жовтих" стала Олена Городна, яка фінішувала на 42-й позиції, відставши від переможниці на 5 хвилин 15 секунд.

Особливо провальним виявився результат Анастасії Меркушиної. Біатлоністка із Сум посіла десяте з кінця місце з шістьма штрафними колами і майже десятьма хвилинами відставання від лідера. У коментарі "Суспільне Спорт" 31-річна спортсменка не стала шукати собі виправдань.

Анастасія Меркушина.

"Звичайно, це не результат. Треба казати відверто, що це дуже погано, що тут скажеш. Перші два промахи – на першому й другому рубежі – вони такі останні, мабуть, десь трошки не дотягнула на останній постріл. Намагалася виправити це на другій лежці, але, на жаль, вийшло ще гірше. А стоячи – це вже була суто психологія. Забагато емоцій вклала в цю гонку. Дуже хотілося себе показати, реалізувати, от і переемоціонувала", – зізналася спортсменка.

Зазначимо, що перемогу в індивідуальній гонці здобула Ельвіра Еберг зі Швеції. Вона випередила господарку траси Соню Леймано та француженку Жюлью Сімон.

Результати жіночої індивідуа... Джерело: biathlon.com.ua Розгорнути

Кристина Дмитренко. Джерело: instagram.com/kristi_dmit

Як повідомляв OBOZ.UA, двох українських біатлоністок відсторонили від старту у першій гонці нового сезону Кубку IBU.