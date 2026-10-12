"Виправити ситуацію після поразок": названо боксера, на бій з яким націлився Усик

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) стане наступним суперником Олександра Усика (25-0, 16 КО) у разі перемоги над Ентоні Джошуа. (30-4, 27 КО). Циганський король, як називають боксера з Моркама, дуже хоче взяти реванш за дві поразки від українця.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу The Fight Wire заявив відомий британський експерт Гарет Девіс. За його словами, саме з цієї причини Усик відмовився від бою з Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО), який тепер битиметься з Джеєм Опетаєю (31-0, 24 нокаути) в андеркарті мегашоу Джошуа – Ф’юрі в Кардіффі 11 грудня.

Усик і Ф'юрі

"Я вважаю, що все пішло не за планом через те, що Усик націлився на третій бій з Ф'юрі. Якщо той пройде Джошуа. Якщо Тайсон переконливо переможе, він переключиться на Усика. Думаю, саме цього він хоче і саме це його план. Він хоче спробувати виправити ситуацію після тих двох поразок за очками", – сказав Девіс.

Цікаво, що сам Ф’юрі раніше заявив про домовленість з Усиком щодо проведення другого реваншу наступного року в Нью-Йорку.

Гарет Девіс. Джерело: скріншот відео з YouTube-каналу The Fight Wire Розгорнути

Нагадаємо, що Усик двічі переміг Ф'юрі – у травні 2024 року роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113 та 113-114), а вже в грудні на записках всіх трьох суддів (116-112, 116-112, 116-112).

Після другої поразки від українця Тайсон оголосив про завершення кар’єри. Однак уже у квітні 2026 року він повернувся, перемігши суперника з Росії. Після цього він переміг польського ветерана Маріуша Ваха (39-14, 20 КО).

Ф’юрі проведе бій з Джошуа. Джерело: instagram.com/boxing.media

Усик переміг Ф'юрі у реванші

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик не збирається повертатися на професійний ринг до кінця 2026 року.