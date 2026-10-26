Виключення з АПЛ і забуття? Що там із 114 штрафами для "Манчестер Сіті" і чому справа близька до зупинки

"Манчестер Сіті" програв "Астон Віллі", але не програв у суді. Історія можливих покарань для одного з найсильніших клубів Європи тягнеться вже більше місяця – і все ще далека від вирішення. Чому сталася затримка? Чи вигідно покарати "Сіті"? І що відбувається в Англії на цьому тлі? Розповідає OBOZ.UA.

Коротко про що мова

Нагадувати вам про 115 штрафів точно не треба, про це чули всі футбольні фанати. Якщо коротко – наприкінці вересня "Манчестер Сіті" визнали винним у 114 порушеннях фінансових правил АПЛ (того самого фейр-плей). Містяни тоді розгромно програли майже за всіма справами і змогли відкинути тільки одне звинувачення. Мова про період із 2009 до 2018 року і понад 900 млн євро, а до початку слідства призвів витік за авторством Der Spiegel. Після цього АПЛ звинуватила "Сіті" в приховуванні фінансової інформації та даних про виплати гравцям і тренерам. The Athletic ще місяць тому писав, що санкції щодо клубу не визначені і на кінець листопада ситуація особливо не змінилася.

Клуб програв у справі про 11... Джерело: Manchester City Розгорнути

Над справою працюють сотні юристів. Просто тому, що цікаво

Усі сторони залучили провідних фахівців для вирішення суперечок і пошуку доказів. Вони працюють на АПЛ, Комісію, "Манчестер Сіті", Апеляційну раду та всі дотичні компанії. Але також справою займаються сотні юристів зі сторони – вони вивчають відкриті дані та зливи по справі, щоб спробувати спрогнозувати її фінал. Справа про 114 порушень відома суспільству не перший рік, у 2026 вона просто наблизилася до якогось судового підсумку. Але поки що (як в усіх мемах) жертвою може стати тільки "Евертон".

Незалучені юристи вказують на складність самозахисту для "Сіті" – комісія розглянула значний обсяг документальних доказів і довела наявність фіктивних угод і прихованого фінансування саме з боку власників. Але є юридична лазівка: документи були підігнані заднім числом, щоб відповідати скоєному порушенню. Тому клуб буде тиснути на це, щоб перетворити упередженість на власну силу. Як один фахівці з права сходяться на думці, що надійно оцінити шанси на апеляцію неможливо і це буде складний судовий процес, дуже цікавий для спортивних юристів.

"Манчестер Сіті" має право на апеляцію. Це надовго

Британське BBC, після опитування провідних юристів пише, що команду чекає багато перешкод, якщо вони хочуть отримати хоч якийсь успіх в апеляції. Адже треба буде довести порушення величезної комісії чи алгоритмів її роботи. Містяни звертатимуть увагу на те, що виплати здійснювалися урядом ОАЕ як акціонером спонсорів, а у звинуваченні наявні суперечності. Тому суми спонсорських внесків були законними й не доповнювалися коштами власників клубу.

Ми не винні в тому, в чому нас звинувачує Прем'єр-ліга і є неспростовні докази … що винесене рішення містить очевидні суттєві помилки – правові, принципові та фактичні – а тому воно є необґрунтованим Із заяви "Манчестер Сіті"

Це ще й той випадок, коли звичка зберігати чеки допоможе саме клубу. Адже банківські виписки, урядові записи та платіжні документи за весь спірний період можуть стати вагомою демонстрацією фінансового сліду від уряду Абу-Дабі, а не від власників клубу. З іншого боку, якщо спецкомісія вже їх бачила і зазначила як фіктивні, то це буде вкрай важко заперечити. Та й сама Апеляційна рада наділена широкими повноваженнями та може винести будь-яку ухвалу, яку вважатиме доцільною. Тим часом на захист клубу стали фанати, які приносять надувні банани на трибуни як символ поганих часів і їх подолання у минулому.

Фанати приходять на гру з жо... Джерело: Manchester City Розгорнути

Фанати приходять на гру з жо... Джерело: Manchester City Розгорнути

Три місяці – це щонайменше

Регламент англійської Прем’єр-ліги чітко визначає: апеляція має бути розглянута протягом 12 тижнів. Це до Різдва, до 25-го грудня. Але минув вже місяць і ми не чули нічого нового по справі. Тому багато британських юристів схиляються до думки, що вивчення апеляції буде затягнуте – через довгий процес або штучно – і тільки у 2027 році можливі якісь заяви. Ключовим аргументом для свого захисту "Манчестер Сіті" може використати те, що незалежна комісія надала надмірного значення електронним листам, отриманим у витоку від журналістів – тобто публічно поставити під сумнів джерело доказів для аж таких звинувачень на сотні мільйонів євро. А суттєва фактична помилка у такий момент перетворюється на сильний аргумент для апеляції. Словом, обидві сторони чіплятимуться за найменшу можливість довести свою думку. Тим паче, усі засідання закриті від суспільства.

Медіа розділилися, але всіляко обігрують тему

Британські журналісти розділилися у ставленні до ситуації. Хтось намагається пояснити, хтось описує детально й прогнозує. А хтось продукує на цьому меми. Найгучнішу світлину останніх днів зробило британське щотижневе видання The Observer, зігравши на словах:

Обкладинка видання "The Observer" після гри. Джерело: The Observer

Напис "Villans" – це традиційне історичне прізвисько фанатів левів. Тоді як "Villians" – просте, але дуже співзвучне слово. У перекладі означає "Злодії", а сам контекст показує що віллани грали проти злодіїв (в оригіналі англійською це досить влучна гра слів). Ну й зображення Холанда після першої поразки в АПЛ недарма обрали для обкладинки. Нотатка "Subject to appeal" означає "Можлива апеляція" та іронічно натякає на потенційно довгі суди.

Що далі?

Вивчити все та ухвалити рішення мають до Різдва, тоді як публікація письмового рішення може зміститися на січень. І це якщо воно з’явиться, адже регламент дозволяє голові Апеляційної ради змінювати стандартні часові рамки через виняткову складність справи. На цій раді лежить величезна відповідальність, адже її рішення фінальне: ані АПЛ, ані "Манчестер Сіті" не зможуть подати ще одну апеляцію до CAS у Лозанні – що вирішать, те й вирішать.

Можливе покарання теж розмите. Виключення клубу з АПЛ це рекомендація, яка має отримати щонайменше 15 голосів підтримки. Жодних очок не знімали, трансферний бан під питанням. Наразі клуб програв у сезоні тільки двічі: ПСЖ у Лізі чемпіонів та "Астон Віллі" в домашньому чемпіонаті. Ще одна поразка найближчим часом більше можлива в якомусь футбольному турнірі, але не в цій справі про 114 порушень. Адже все тільки починається.