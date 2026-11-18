Виграш, який краще не згадувати. Чому збірна України виглядала слабкою навіть у переможній грі проти Грузії

Збірна України перемогою завершила виступи в Лізі націй. Лише одного голу нам математично виявилося вдосталь для збереження прописки в Дивізіоні В. Та чому цей матч такий складний для розуміння та чому ми не задоволені навіть виграшем? І що буде далі з Мальдерою? Розповідає OBOZ.UA.

Перший тайм. Робимо все, що хочемо, – але гол один

Від цього матчу ми не чекали нічого іншого, окрім перемоги, адже майже весь виступ протягом Ліги націй був жахливим. Більше того – ми самі собі зіпсували і відбір на Євро-28, і потенційно кваліфікацію на такий далекий Мундіаль 2030 року. Гол Сікана вже на першій хвилині поклав початок емоційному відновленню фанатів. Данило зіграв саме так, як і мав форвард на чужій половині: перехопив погану чужу передачу, розігнався і пробив у дальній кут. 1:0. Але це все ще був гол не від збірної, його створили самі грузини. Україна для взяття воріт (спойлер) за 45 хвилин нічого акцентованого так і не зробила.

Грузини до матчу підходили як єдина збірна в усій Лізі націй, яка не мала забитого м’яча, але передусім вони прагнули не пропустити ще. В оборону в будь-який момент хаотично сідали 7 гравців – структури від гостей не було, просто набір футболістів у різних куточках поля. Тому жовто-сині могли легко пройти центр і вибігати флангами, що на початках і робили через Миколенка та Синчука. Нахабності було вдосталь. За такого перебігу подій задовольнитися можна було тільки розгромом.

Уперше Грузії вдалося забрати м’яча під свій контроль аж на 20-й хвилині, цей момент став переломним. Варто відзначити, що кожного разу, коли наш сценарій перестає працювати, українська збірна панікує. Суперники виконували атаку за атакою, тому отримували кутовий за кутовим – Кочорашвілі з кількох метрів влучив собі в ногу, а потім у поперечку, що врятувало Різника від пропущеного; за кілька хвилин він же відбивав удар впритул. У моменті це виглядало, наче Україна захищає кубок на останніх хвилинах, а не просто збереження прописки в Дивізіоні В.

Під кінець тайму Грузія все ще була аутсайдером групи і програвала нам в один гол, але водночас вона відчула смак тиску. Треба було просто агресивніше бігти на будь-кого і знову починалася та сама паніка, яку приборкати вдалося тільки перед свистком. Суперник закрив наші фланги, коли на Миколенка й Синчука кидалися по двоє – байдуже хто і як, головне обмежити простір. Здивувало, наскільки швидко гравці втратили ініціативність, якщо опонент починає щось витворяти. Та що там ініціативність – навіть володіння м’яча перед перервою було лише 36%!

Збірна України не виглядала слабкою, але вона не була лідером. Проблемою все ще лишалися два форварди, від яких Мальдера не відмовлявся протягом усього турніру. Ця команда не вміє так грати: попереду додаткова людина, а в центрі поля немає того додаткового учасника подій, хто допоможе в короткий пас пройти навіть таку розібрану оборону. За весь тайм Україна так і не створила нічого гідного, а подарунковий гол не дозволяв нам відчути реальну перевагу.

Другий тайм. Футболу не буде

По перерві команди вийшли без замін, але з дуже різними настроями. За 10 хвилин наша збірна жодного разу акцентовано не перейшла центральну лінію, вона була змушена тільки відбиватися. Мікаутадзе отримав чудовий момент на 49-й хвилині, коли загрався та врізався у стінку з трьох захисників. Також знову пішли привози кутових і глибока оборона. Навіть перше попередження за дивний фол у центрі поля було саме в нас, для Краснопіра. Його зняли першим і це означало тотальну перебудову за позиціями. Та, нарешті, відмову від двох нападників.

Найкращий епізод для Грузії був на 66-й хвилині: за кілька секунд Різник спочатку відбив щільний удар Зівзівадзе, а потім парирував не менш сильне добивання Азарова. Іронічно, що ледь не забив той, хто обіцяв покарати нашу збірну. Грузини не змогли відзначитися за 6 матчів на турнірі – але вони добре вивчили найсильніші сторони ключових для атаки українських футболістів і позбавили їх повітря. А коли м’яч вже мав залітати, своє слово казав Мамардашвілі, який виконав сейв туру з реакцією на удар із 7 метрів.

Лише 65 хвилин відіграв Сікан і це виглядало неповагою для найактивнішого гравця. Удар на початку гри став для нього лише другим голом, але яким визначним – найшвидшим в офіційних матчах збірної України. Він справедливо вважається одним із найкращих на полі вчора. Данило встигав відпрацьовувати всюди й навіть правим захисником, на найпроблемнішій позиції збірної. Здається, що разом із Сіканом із поля пішло і бажання.

Остання третина матчу була дуже нервовою. Україна знову тиснула, знову шукала комбінації, знову тримала м’яч і вирівняла володіння. Грузини отримали проти себе ту ж тактику, якою самі ганяли жовто-синіх у першому таймі. Тому швидко втомилися від такого підходу та відкривали свої лінії, але навіть так не знаходилося хоча б одного футболіста, хто зміг би пробити точніше. Дійсно випадковий гол у вигляді подарунка став вирішальним для долі турніру. За купи можливостей, те саме бажання було тільки в ідеї.

Чи можна зробити по цій грі висновки про Мальдеру? Так – тренер заграється з нетиповими схемами. У третій зоні нам недостатньо досвіду на кількох гравців останньої лінії, вони намагаються вирішувати тільки самостійно. З виходом Очеретька нарешті було 35 хвилин пограти з одним футболістом на вістрі. Фланги ще лишаються єдиною опцією, яку можуть закрити й тоді немає запасного варіанту. А в захисті футболісти не готові відігравати спільно, що показали стандарти з Північною Ірландією та катастрофічно велика кількість кутових від Грузії. Що казати, якщо правим захисником за час Ліги націй були одразу 5 футболістів і майже ніхто – профільно? Вивозити на фарті це не стратегія, це зручний випадок. Так, ця збірна готова бути активною і часом може нас здивувати, але поки що це епізоди, без натяку на постійність. Навіть у більшості в останні 5 хвилин.

1:0 – Україна виграє Грузію завдяки подарованому швидкому голу. 89 хвилин гра йшла на нічию, просто жовто-синім пощастило з кількома сейвами і тотальною невлучністю від суперника; з нашого боку можна згадати лише 2 реальних моменти. Команда зберігає прописку в Дивізоні В, хоча через 2 роки має довести фанатам, що гідна тут бути. На цьому офіційні ігри збірної у 2026 році закінчилися. Кілька тижнів – і під час жеребкування ми дізнаємося нашу групу відбору на наступний чемпіонат Європи.